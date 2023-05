RR vs RCB : બેંગ્લોરની ધમાકેદાર જીત, રાજસ્થાન માત્ર 59 રનમાં ઓલઆઉટ

પ્લેઓફની રેસમાં ટકી રહેવા માટે સંઘર્ષ કરી રહેલા ફાફ ડુપ્લેસીના ખેલાડીઓએ આ સિઝનમાં કદાચ તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને રાજસ્થાન રોયલ્સને 112 રનથી હરાવ્યું. માર્જિન ગ્લેન મેક્સવેલના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન અને બોલરોના સ્પેલના કારણે રાજસ્થાન આ સિઝનનો સૌથી નાનો સ્કોર 59 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું.

They climb to number 5️⃣ on the points table 👏🏻👏🏻

A formidable performance from @RCBTweets as they claim a mammoth 112-run victory in Jaipur 🙌

રાજસ્થાન અને બેંગ્લોર માટે પ્લેઓફની રેસમાં ટકી રહેવા માટે આ મેચમાં જીત નોંધાવવી જરૂરી હતી. આ મેચ પહેલા રાજસ્થાનના 12 પોઈન્ટ હતા જ્યારે બેંગ્લોરના માત્ર 10 પોઈન્ટ હતા. નેટ રન રેટમાં પણ રાજસ્થાન બેંગ્લોર કરતા આગળ હતું. આવી સ્થિતિમાં, આ મેચ જીતવા સિવાય બેંગ્લોરને રાજસ્થાનથી આગળ રહેવા માટે 100થી વધુ રનથી જીતવાની જરૂર હતી અને આરસીબીએ આ જ કર્યું. આ સાથે તેણે પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ જબરદસ્ત છલાંગ લગાવી અને પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગઈ.

Magnificent bowling display from @RCBTweets 👏🏻👏🏻 #RR are all out for 59 in Jaipur 🤯 #TATAIPL | #RRvRCB



ડુપ્લેસી-મેક્સવેલ ફરી ફોર્મમાં જોવા મળ્યા

બેંગ્લોર માટે, ફરી એકવાર કેપ્ટન ફાફ ડુપ્લેસીસ અને ગ્લેન મેક્સવેલની જોડીએ રનનો બોજ વહન કર્યો. પાવરપ્લેમાં ધીમી શરૂઆત બાદ વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર સસ્તામાં આઉટ થયો હતો. આવી સ્થિતિમાં મેક્સવેલે આવીને કેટલાક મોટા શોટ રમ્યા અને રનની ગતિ વધારી. બીજી તરફ કેપ્ટન ડુપ્લેસીએ જોરદાર સામનો કર્યો અને તેની સાતમી અડધી સદી ફટકારી. જોકે, 15મી અને 16મી ઓવર વચ્ચે બેંગ્લોરે માત્ર 5 બોલમાં કેપ્ટન ડુપ્લેસીસ સહિત 3 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. મુશ્કેલીઓ વધી રહી હતી પરંતુ મેક્સવેલે 30 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને હુમલો ચાલુ રાખ્યો હતો.

.@WayneParnell ran through #RR‘s top order and scalped an economical 3️⃣-wicket haul as he becomes our 🔝 performer from the second innings 👌🏻👌🏻

A look at his bowling summary 🔽 #TATAIPL | #RRvRCB pic.twitter.com/Eh6At69RQB

