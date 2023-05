આત્મનિર્ભર ભારત તરફ રક્ષા મંત્રાલયનું પગલું, 928 સંરક્ષણ વસ્તુઓની આયાત પર પ્રતિબંધ

આત્મનિર્ભર ભારત તરફ એક પગલું ભરતા, સંરક્ષણ મંત્રાલયે 928 સ્પેરપાર્ટ્સની નવી સૂચિને મંજૂરી આપી છે, જે ફક્ત દેશની કંપનીઓ પાસેથી જ ખરીદી શકાય છે. મંત્રાલયે રવિવારે (14 મે) જણાવ્યું હતું કે આ પગલાનો હેતુ સંરક્ષણ ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સંરક્ષણ મંત્રાલયે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં ‘આત્મનિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને સંરક્ષણ જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોની આયાત ઘટાડવા માટે ચોથી PILને મંજૂરી આપી છે. આ ચોથી ‘પોઝિટિવ ઈન્ડિજનાઈઝેશન’ લિસ્ટ (PIL) છે, જેમાં ‘રિપ્લેસમેન્ટ યુનિટ્સ’, સબ-સિસ્ટમ્સ અને વિવિધ સૈન્ય પ્લેટફોર્મ, સાધનો અને શસ્ત્રોમાં વપરાતા ભાગોનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં આ ઉત્પાદનોની આયાત પર લગભગ 715 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે.

