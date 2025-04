IPL 2025 : રોમાંચક મેચમાં લખનૌએ રાજસ્થાનને છેલ્લી ઓવરમાં હરાવ્યું

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે શનિવારે રોમાંચક મુકાબલામાં રાજસ્થાન રોયલ્સને બે રનથી હરાવ્યું. સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી IPL 2025 ની 36મી મેચમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 180 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 178 રન જ બનાવી શકી. રાજસ્થાનને છેલ્લી ઓવરમાં જીત માટે નવ રનની જરૂર હતી પરંતુ ટીમ ફક્ત 6 રન જ બનાવી શકી. આવેશ ખાને છેલ્લી ઓવરમાં હેટમાયરને આઉટ કરીને નવ રનનો બચાવ કર્યો. ચાલુ સિઝનમાં લખનૌનો આ પાંચમો વિજય છે, જ્યારે રાજસ્થાનને છઠ્ઠો પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

