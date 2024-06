મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ફરી નવાજૂની થવાના એંધાણ !

એજન્સી, મુંબઈ શિવસેના યુબીટીના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસ ગુરુવારે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રના પ્રથમ દિવસે એક લિફ્ટમાં મળ્યા હતા. ઉદ્ધવ ઠાકરે અને દેવેન્દ્ર ફડણવીસની મુલાકાત બાદ મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય અટકળોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે.

#Maharashtra #Mumbai #MonsoonSession #MahaAssembly@uddhavthackeray and @Dev_Fadnavis met and exchanged greeting at Vidhan Bhavan. They also used same elevator inside the assembly building. @BJP4Maharashtra @ShivsenaUBTComm pic.twitter.com/CkgxO06l5W

— Mayuresh Ganapatye (@mayuganapatye) June 27, 2024