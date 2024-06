કોહલી બાદ રોહિત શર્માએ પણ કરી નિવૃત્તીની જાહેરાત

T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. ફાઈનલ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ સાઉથ આફ્રિકાને 7 રનથી હરાવ્યું અને તેની સાથે જ તેના દિગ્ગજ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ પણ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. સાઉથ આફ્રિકા સામે ટાઈટલ જીત્યા બાદ રોહિત શર્માએ બધાની સામે એલાન કર્યું કે તે હવે ટીમ ઈન્ડિયાના T20 ફોર્મેટમાં નહીં રમે. રોહિત પહેલા અનુભવી બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ પણ T20 ફોર્મેટને અલવિદા કહી દીધું છે.

Following Virat Kohli, skipper Rohit Sharma has also decided to call it quits from T20Is 🫡#T20WorldCuphttps://t.co/SiGDxWg4HN

— ICC (@ICC) June 29, 2024