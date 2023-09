રોહિત શર્મા ODIમાં 10 હજાર રન બનાવનાર છઠ્ઠો ભારતીય બન્યો

ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ શ્રીલંકા સામેની મેચમાં વનડે ક્રિકેટમાં પોતાના 10 હજાર રન પૂરા કરી લીધા છે. આવું કરનાર તે છઠ્ઠો ભારતીય છે. તેના પહેલા સચિન તેંડુલકર, સૌરવ ગાંગુલી, રાહુલ દ્રવિડ, મહેન્દ્ર સિંહ ધોની અને વિરાટ કોહલી આ સિદ્ધિ મેળવી ચૂક્યા છે. રોહિતે અત્યાર સુધી 241 ODI ઇનિંગ્સમાં 49ની એવરેજ અને 90ની સ્ટ્રાઇક રેટથી 10 હજારથી વધુ રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેના બેટમાંથી 30 સદી અને 50 અડધી સદી આવી છે.

શ્રીલંકા સામેની મેચમાં રોહિતને માત્ર 22 રન બનાવવાની જરૂર હતી અને તેણે આ સિદ્ધિ સરળતાથી મેળવી લીધી. એશિયા કપમાં ભારતની છેલ્લી મેચ પાકિસ્તાન સાથે હતી. આ મેચમાં વિરાટ કોહલીએ અણનમ 122 રન બનાવ્યા અને વનડે ક્રિકેટમાં પોતાના 13 હજાર રન પૂરા કર્યા. હવે રોહિત શર્મા 10 હજારી બની ગયો છે. રોહિતે પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. આ સાથે તેણે વનડેમાં અડધી સદી પૂરી કરી હતી. હવે તેના નામે વધુ એક સિદ્ધિ છે.

રોહિત શર્મા ODI ક્રિકેટમાં 10,000 રનનો આંકડો પૂરો કરનાર વિરાટ કોહલી પછી બીજો સૌથી ઝડપી ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. કોહલીએ 2018માં વિશાખાપટ્ટનમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ODIમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. કોહલીએ 205 ઇનિંગ્સમાં પોતાના 10 હજાર વનડે રન પૂરા કર્યા હતા. રોહિતે પોતાની 241મી ઈનિંગમાં આ માઈલસ્ટોન હાંસલ કર્યો હતો.

A milestone that defines excellence! Congratulations to our very own Hitman, @ImRo45, on reaching 10,000 ODI runs! Your achievements speak volumes. Keep making us proud with your stellar performances! 🇮🇳 pic.twitter.com/8rr392Hvse

— Jay Shah (@JayShah) September 12, 2023