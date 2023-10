રાજસ્થાનમાં CM ચહેરાને લઈને PM મોદીનું મોટું નિવેદન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો હતો કે રાજસ્થાનની આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટી કોઈને પણ મુખ્યમંત્રીપદના ચહેરા તરીકે રજૂ કરશે નહીં. પીએમ મોદીએ ‘કમળ’ પ્રતીકને પાર્ટીની આશા અને ઉમેદવાર ગણાવ્યો હતો. વડાપ્રધાન મોદીએ ચિત્તોડગઢમાં પાર્ટીની જાહેરસભાને સંબોધિત કરતા આ વાત કહી.

‘અમારો એક જ ચહેરો છે – કમળ’

પીએમ મોદીએ આ ટિપ્પણી એવા સમયે કરી છે જ્યારે પાર્ટી પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે સહિત રાજ્યના તમામ નેતાઓને સાથે લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. રાજ્યમાં આ વર્ષના અંતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે. વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાના સંબોધનના અંતમાં કહ્યું કે, આ ચૂંટણીમાં અમારી પાસે એક જ ચહેરો છે અને તે ચહેરો છે કમળ. આ કમળને પ્રચંડ બહુમતીથી જીતાડવાનું છે. અને આ કમળના નેતૃત્વમાં અમે નક્કી કરીશું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અમારી આશા કમળ છે, અમારો ઉમેદવાર કમળ છે. અમે કમળ ખીલવીશું, ભાજપને જીત અપાવીશું, આ લક્ષ્ય સાથે આપણે સૌએ એકતામાં આગળ વધવાનું છે.

