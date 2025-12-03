Samantha Wedding: લગ્ન બાદ અભિનેત્રીને મળી આ ભવ્ય ભેટ

સામંથા રૂથ પ્રભુ અને રાજ નિદિમોરુના લગ્ન 1 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ થયા હતા. સિક્રેટ લગ્ન પછી રાજે તેની દુલ્હન સામંથાને એક ખાસ ભેટ આપી છે.
સામંથા રૂથ પ્રભુ અને દિગ્દર્શક-નિર્માતા રાજ નિદિમોરુના અફેરની ચર્ચા ઘણા સમયથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચાલી રહી હતી. બંનેએ ડેટિંગની અફવાઓ પર મૌન સેવ્યુ હતું. જોકે, સોમવારે 1 ડિસેમ્બરના રોજ, તેમણે એક ખાનગી સમારોહમાં લગ્ન કરીને ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. લગ્ન પછી રાજે સામંથાને એક ખાસ ભેટ આપી છે.
એક ખાનગી લગ્ન સમારંભ
સામંથા રૂથ પ્રભુ અને રાજે કોઈમ્બતુરના ઈશા યોગ કેન્દ્ર ખાતે લિંગ ભૈરવી મંદિરમાં લગ્ન કર્યા. આ દંપતીએ બધી વિધિઓ સાથે શપથ લીધા. લગ્ન ખૂબ જ ખાનગી સમારંભમાં થયા હતા જેમાં ફક્ત નજીકના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો જ હાજર રહ્યા હતા. લગ્ન પછી, સામંથાની વીંટી, જેની કિંમત લગભગ ₹1.5 કરોડ હોવાનું કહેવાય છે, તે ચર્ચામાં છે. પરંતુ આટલું જ નહીં સામંથાના જીવનસાથી રાજે, તેણીને બીજી એક ખાસ ભેટ પણ આપી છે.
રાજે સામંથા માટે એક સુંદર ઘર ખરીદ્યું
લગ્ન પછી રાજે સામંથાને એક વૈભવી ઘર ભેટમાં આપ્યું. અહેવાલો અનુસાર રાજ નિદિમોરુએ હૈદરાબાદના જ્યુબિલી હિલ્સમાં એક સુંદર ઘર આપીને સામંથાને સરપ્રાઈઝ ભેટ આપી છે. એશિયાનેટ ન્યૂઝ અનુસાર, રાજે સામંથાને લગ્નની ભેટ તરીકે ઘરની ચાવીઓ આપી. આ ઘર તેમના માટે એક સુંદર યાદ બની ગયું છે.
નણંદ શીતલે સામંથા માટે એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી. સામંથા અને રાજના લગ્ન બંને પરિવારોમાં ખુશીઓ લઈને આવ્યા છે. રાજની બહેન શીતલ નિદિમોરુએ તેની ભાભી સામંથા માટે એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી, તેણીને લગ્ન માટે અભિનંદન આપ્યા. શીતલે એક કવિતા શેર કરી, જેમાં લખ્યું, “દરેકને એક એવો પ્રેમ મળે જે ખૂબ શાંત, આટલો સ્થિર અને આટલો સંપૂર્ણ લાગે.” સામંથાએ તેની ભાભીની પોસ્ટ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર શેર કરી, તેણીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.
આ સામંથા અને રાજના બીજા લગ્ન છે. સામંથાના પહેલા લગ્ન નાગા ચૈતન્ય સાથે થયા હતા. તેમણે 2017 માં લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ તેમના લગ્નજીવનમાં ખટાશ આવી ગઈ અને 2021 માં તેમના છૂટાછેડા થઈ ગયા. રાજના પહેલા લગ્ન શ્યામલી ડે સાથે હતા, જેમને તેમણે 2022 માં છૂટાછેડા આપી દીધા હતા.