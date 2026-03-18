ગુજરાતમાં આજથી બે દિવસ વરસાદની આગાહી

ગુજરાતમાં હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે અને રાજ્યમાં આગામી બે દિવસ માટે માવઠાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ 18 થી 20 માર્ચ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે, સાથે જ ગાજવીજ અને તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા પણ દર્શાવવામાં આવી છે.

હાલમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થતા ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના વિસ્તારોમાં આજે વરસાદ પડી શકે છે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, કચ્છ, મોરબી, જામનગર અને દ્વારકા જિલ્લામાં હલકાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 19 અને 20 માર્ચના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે અને ઘણા જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસી શકે છે.

હવામાનમાં આ બદલાવને કારણે રાજ્યના તાપમાનમાં થોડો ઘટાડો નોંધાયો છે. છેલ્લા દિવસોમાં મહત્તમ તાપમાનમાં 1 થી 2 ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો છે. રાજકોટમાં સૌથી વધુ 38 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું, જ્યારે કંડલા, ભુજ, અમરેલી અને સુરેન્દ્રનગરમાં 37 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન રહ્યું હતું. અમદાવાદ, ડીસા અને ગાંધીનગરમાં 36 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.

જોકે બીજી તરફ ઉત્તર ગુજરાતમાં હજુ પણ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત રહ્યો છે. ઘણા વિસ્તારોમાં દિવસ દરમિયાન તાપમાન 41 ડિગ્રી સુધી પહોંચી રહ્યું છે. બનાસકાંઠાના ડીસા વિસ્તારમાં તાજેતરમાં ગરમીને કારણે યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. મહેસાણા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પણ તાપમાનમાં વધારો નોંધાયો છે.

હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આવતા દિવસોમાં પણ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગરમી યથાવત રહી શકે છે અને યલો એલર્ટ જાહેર થઈ શકે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં એક તરફ વરસાદ અને બીજી તરફ ગરમી વચ્ચેનું મિશ્ર હવામાન રાજ્યમાં જોવા મળી શકે છે.

આ બદલાતા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને નાગરિકોને સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, ખાસ કરીને ગાજવીજ અને તેજ પવન દરમિયાન બહાર ન નીકળવા અને સુરક્ષિત સ્થળે રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

