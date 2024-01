રામ મંદિર BJP અને RSSનો કાર્યક્રમ, અમારા માટે જવું મુશ્કેલ : રાહુલ ગાંધી

ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ રામ મંદિર કાર્યક્રમને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આ એક રાજકીય કાર્યક્રમ છે. આ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને આરએસએસનો કાર્યક્રમ છે. રાહુલ ગાંધીએ નાગાલેન્ડના કોહિમામાં આ વાત કહી. રાહુલે કહ્યું કે અયોધ્યામાં જે કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે તે રાજકીય કાર્યક્રમ છે. આ ભાજપ અને આરએસએસનો કાર્યક્રમ છે અને ત્યાં જવું મુશ્કેલ છે. ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાના ત્રીજા દિવસે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલે કહ્યું કે આરએસએસ અને ભાજપે આ કાર્યક્રમને સંપૂર્ણ નરેન્દ્ર મોદી ફંક્શન બનાવી દીધો છે. આ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણપણે રાજકીય છે. આરએસએસ અને બીજેપીએ 22 જાન્યુઆરીને ચૂંટણીની ફ્લેવર આપી છે, તેથી જ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ત્યાં નથી જઈ રહ્યા. અમે બધા ધર્મો સાથે છીએ, જેને ત્યાં જવું હોય તે જઈ શકે છે.

STORY | Difficult to attend Ram temple consecration as BJP has turned it into political event: Rahul Gandhi READ: https://t.co/0MjHq8vgMZ pic.twitter.com/HpErvqcGL1 — Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2024

હું ધર્મનો લાભ લેતો નથી

રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં કહ્યું કે હિન્દુ સંસ્કૃતિના મોટા નેતાઓએ પણ ત્યાં જવાની ના પાડી દીધી છે, તેથી અમારા માટે ત્યાં જવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. હું લોકો સાથે સારી રીતે વર્તે છું. હું ધર્મનો લાભ લેતો નથી. હું હિંદુ ધર્મનું પાલન કરું છું પણ મારા શર્ટ પર નથી પહેરતો. હું મારા જીવનમાં હિંદુ ધર્મ અપનાવું છું જે યોગ્ય છે. હું તે બતાવતો નથી, જેઓ ધર્મને માન આપતા નથી અને તેમાં માનતા નથી, તેઓ બતાવે છે.

VIDEO | “The RSS and BJP have made the January 22 function a complete ‘political Narendra Modi function’. It is becoming RSS-BJP function, and that is why the Congress president has said that he would not go to the function,” says Congress MP @RahulGandhi on Ram Mandir Pran… pic.twitter.com/pa7y7aIm8x — Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2024

ભારત ગઠબંધન ચૂંટણી લડશે અને જીતશે

સાથે જ તેમણે આ યાત્રા વિશે કહ્યું કે ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા એ વિચારધારાની યાત્રા છે. ભારત ગઠબંધન ચૂંટણી લડશે અને જીતશે. હું ચૂંટણી પ્રચારમાં પણ ભાગ લઈશ અને ચૂંટણી સારી રીતે લડીશ. તેમણે કહ્યું કે ભારત ગઠબંધનની સ્થિતિ ઘણી સારી છે. અમે એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ. બેઠકોની વહેંચણી પર પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. એક-બે જગ્યાએ થોડી સમસ્યા છે, ત્યાં પણ બધું સારું થઈ જશે. રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં કહ્યું કે અમે જનતાને વૈકલ્પિક વિકલ્પો આપીશું. ભારત જોડો યાત્રાને ભારે સફળતા મળી હતી. ભાજપના લોકોએ પણ ભારત જોડો યાત્રાના વખાણ કર્યા હતા.

VIDEO | Bharat Jodo Nyay Yatra: “We organised the Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir. It was a historic yatra following which people asked us to do a yatra from east to west, or west to east. After a long deliberation, Congress decided to conduct a yatra from east to… pic.twitter.com/yyUt7GeFsT — Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2024

રાહુલે કહ્યું કે તે 22 જાન્યુઆરીએ ક્યાં હશે?

નીતિશ કુમારના એનડીએમાં સામેલ થવા પર રાહુલે કહ્યું કે મીડિયા આ બાબતોને ખૂબ હાઈપ બનાવે છે. ભારતના જોડાણમાં કોઈ સમસ્યા નથી. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આપણા ભારત ગઠબંધનમાં બધું જ યોગ્ય રહેશે અને અમે ચૂંટણી સારી રીતે લડીશું. અમે પ્રેમ વિશે વાત કરીએ છીએ. તે જ સમયે જ્યારે રાહુલને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ 22 જાન્યુઆરી પછી અયોધ્યા જશે તો કોંગ્રેસના આ સાંસદે કહ્યું કે મારી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા માટે એક નિશ્ચિત રૂટ છે, અમે તેનું પાલન કરીશું. અમે 22મી જાન્યુઆરીએ આસામમાં હોઈશું.