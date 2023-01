‘રાહુલ જી કાશ્મીરમાં બિન્દાસ ફરો છે..મોદીજીનો આભાર માનો ‘ : અનુરાગ ઠાકુર

જમ્મુ અને કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં સોમવારે કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રાનું સમાપન થયું. આ દરમિયાન એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં અનેક રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક પક્ષોના નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. ભારે સુરક્ષા અને હિમવર્ષા વચ્ચે રેલી યોજાઈ હતી. સમાપન રેલીમાં રાહુલ ગાંધી અને અન્ય નેતાઓએ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. હવે ભાજપ દ્વારા વિપક્ષી નેતાઓ પર પણ વળતો પ્રહાર કરવામાં આવ્યો છે.

You saw Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi playing with snowballs in Srinagar, but they forgot to thank PM Modi who abrogated Article 370 and 35A. After 2014, the situation in Kashmir changed completely. Now there is peace & tourism has also increased: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/v7UQzUebUY — ANI (@ANI) January 30, 2023

રાહુલ ગાંધીની મુલાકાત પૂર્ણ થયા બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે ટ્વીટ કરીને જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું, “રાહુલ જી-પ્રિયંકા જી, બરફના ગોળા સાથે રમતા અને પિકનિક પર, મોદીજીનો આભાર માનવો જોઈએ કે તેમના કારણે આજે તમે તમારો પરિવાર, તમારી પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ કાશ્મીરમાં આઝાદીથી ફરી રહ્યા છે. લાલ ચોકમાં તમે સક્ષમ છો. ધ્વજ ફરકાવો, પણ તમારો આભાર માનવો તો દૂર તમે અહીં પણ રાજનીતિ કરી રહ્યા છો.

राहुल गांधी जी… 1953 में कांग्रेस के शासन काल में भारत जोड़ने की सशक्त आवाज़ श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कश्मीर में संदेहजनक मृत्यु हुई। ज़िम्मेदार कौन? 1992 में कांग्रेस राज में आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ मोदी जी ने लाल चौक पर तिरंगा संगीनों के साये में… — Anurag Thakur (@ianuragthakur) January 30, 2023

અનુરાગ ઠાકુરે ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા

કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, રાહુલ ગાંધી જી… 1953માં, કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન ભારતને એક કરવાના શક્તિશાળી અવાજ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી જીનું કાશ્મીરમાં શંકાસ્પદ રીતે મૃત્યુ થયું હતું. કોણ જવાબદાર છે? આદરણીય મુરલી મનોહર જોશીજી સાથે 1992માં કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન. મોદીજીએ બેયોનેટના પડછાયા હેઠળ કડક સુરક્ષા હેઠળ લાલ ચોકમાં ત્રિરંગો ફરકાવ્યો. કોણ જવાબદાર છે?

This is because PM Modi took steps for the betterment of the people of Jammu & Kashmir. In Bharat Jodo Yatra, people who worked to break India were seen instead of people who united India. They should answer what Congress wants to do with such people: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/WU6HKU6Gwe — ANI (@ANI) January 30, 2023

અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું, 2011માં ભારતીય જનતા યુવા મોરચાનો રાષ્ટ્રીય એકતા પ્રવાસ, જેમાં દેશના ખૂણે-ખૂણેથી લાખો યુવાનો લાલ ચોક પર ધ્વજ ફરકાવવા માટે બહાર આવ્યા હતા, તે યુવાનોને કોંગ્રેસ સરકારના ઈશારે માર મારવામાં આવ્યો હતો. , ક્રૂરતાથી જેલમાં ધકેલી દેવાયા, જવાબદાર કોણ? 20 જાન્યુઆરી, 2011ના રોજ મનમોહન સિંહજીએ કહ્યું કે અનુરાગ ઠાકુરે લાલ ચોકમાં જઈને ત્રિરંગો લહેરાવવો જોઈએ નહીં, વિસ્તારનું વાતાવરણ બગડી શકે છે. જવાબદાર કોણ?”

J&K | Congress MP Rahul Gandhi and party's general secretary Priyanka Gandhi Vadra share a light moment in Srinagar after hoisting of the Tricolour at the party office. (Pics: AICC) pic.twitter.com/K8cI2vSJ8G — ANI (@ANI) January 30, 2023

કેન્દ્રીય મંત્રીએ બીજું શું કહ્યું?

કેન્દ્રીય મંત્રીએ પૂછ્યું કે “બીએસએફ અથવા સીઆરપીએફના જવાનો દ્વારા 1990 થી ઘડિયાળ ટાવર પર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવાની પ્રથા “રાજકીય મહત્વના અભાવે” યુપીએ સરકારે 2009 માં બંધ કરી દીધી હતી. ? તેમણે કહ્યું, “આજે મોદીજીના નેતૃત્વમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી 370 અને 35A નાબૂદ કરવામાં આવ્યા, જમ્મુ અને કાશ્મીર વિકાસના નવા માર્ગ પર આગળ વધ્યું, સુરક્ષા મજબૂત થઈ, શાંતિ પુનઃસ્થાપિત થઈ. આજે દરેક ભારતીયને ગર્વ છે. જો લાલચોક પર તિરંગો લહેરાવવામાં આવે તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ભાજપના શાસનમાં તે શક્ય બનાવ્યું છે.

સુધાંશુ ત્રિવેદી પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું

બીજી તરફ બીજેપી સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, “દક્ષિણ ભારતથી શરૂ કરીને, તમામ પ્રકારના શોષણોમાંથી પસાર થતી કોંગ્રેસ પાર્ટી, અપ્રસ્તુત બનીને, રાહુલ ગાંધીની કહેવાતી ભારત જોડો યાત્રાનો અંત આવ્યો. આજે મહાત્મા ગાંધીની પુણ્યતિથિ છે, જેઓ રાષ્ટ્રપિતા છે. અહિંસાનું પ્રતીક.” સ્વતંત્ર ભારતમાં 1988-1998 દરમિયાન હિંસાનું કેન્દ્ર બનેલું કાશ્મીર, ત્યાં રાજ્યપાલ પણ ધ્વજ ફરકાવી શક્યા ન હતા. રાજકીય ઉદ્દેશ્યોથી પ્રેરિત આ યાત્રા સંપૂર્ણ સાબિત થઈ. નિષ્ફળતા.”

ભારત જોડો યાત્રાનું સમાપન

જણાવી દઈએ કે, 7 સપ્ટેમ્બરથી ભારત જોડો યાત્રાની પદયાત્રાના સમાપન પ્રસંગે રવિવારે રાહુલ ગાંધીએ લાલ ચોકના ઐતિહાસિક બેલ ટાવર પર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. જ્યારે સોમવારે રાહુલ ગાંધીએ શ્રીનગરમાં ભારત જોડો યાત્રાના કેમ્પ સાઇટ પર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે ભાજપ અને આરએસએસ હિંસા ભડકાવીને દેશના ઉદાર અને ધર્મનિરપેક્ષ મૂલ્યોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે.