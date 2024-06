રાહુલ ગાંધીને વિપક્ષના નેતા બનાવવાનો પ્રસ્તાવ… CWCની બેઠકમાં ઠરાવ પસાર

કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીના સભ્યોએ શનિવારે રાહુલ ગાંધીને લોકસભામાં પાર્ટીના નેતા તરીકે નિયુક્ત કરવાનો ઠરાવ પસાર કર્યો હતો. કોંગ્રેસ સીડબ્લ્યુસીની બેઠક બાદ કોંગ્રેસના નેતા કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું કે સીડબ્લ્યુસી (કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી)એ સર્વસંમતિથી રાહુલ ગાંધીને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાનું પદ સંભાળવા વિનંતી કરી હતી. સંસદની અંદર આ અભિયાનનું નેતૃત્વ કરવા માટે રાહુલજી સૌથી યોગ્ય વ્યક્તિ છે.

Congress President Shri @kharge , Congress Parliamentary Party Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji, Shri @RahulGandhi and other senior leaders attended the Extended Congress Working Committee meeting in Delhi today. pic.twitter.com/BEH7hVKtCe

આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની બેઠકોની સંખ્યા 52 થી વધીને 99 થઈ ગઈ છે અને તે લોકસભામાં બીજી સૌથી મોટી પાર્ટી બની ગઈ છે. 2014માં સત્તામાંથી બહાર થયા બાદ આ પહેલીવાર હશે જ્યારે કોંગ્રેસને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાનું પદ મળશે. કોંગ્રેસ છેલ્લા 10 વર્ષમાં આ પદ મેળવી શકી ન હતી, કારણ કે ગૃહમાં તેની બેઠકો બંને વખત ઓછી થઈ હતી. 2014 અને 2019. કુલ બેઠકોના 10 ટકાથી ઓછી હતી.

In today’s Extended Congress Working Committee meeting, we had a thorough discussion on various issues such as campaigning and guarantee schemes.

Despite our accounts being frozen and our leaders being blackmailed, we performed wonderfully in the parliamentary elections.

Our… pic.twitter.com/PACs6sfd6y

— Congress (@INCIndia) June 8, 2024