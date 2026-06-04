‘મોદી સરકારે અમેરિકા સામે કરી દીધું સરેન્ડર’ : રાહુલ ગાંધી

કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકાર વિરુદ્ધ મોરચો ખોલતા વિદેશ નીતિ અને આંતરિક આર્થિક નીતિઓ પર આકરા સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ઉત્તરાખંડના અલ્મોડા જિલ્લાના સિમકની ખાતે કોંગ્રેસ પક્ષની એક વિશાળ જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, અચાનક હવામાન ખરાબ થઈ જવાના કારણે રાહુલ ગાંધી પ્રત્યક્ષ રીતે આ રેલીમાં સહભાગી થઈ શક્યા ન હતા. પરંતુ જનમેદનીને નિરાશ ન કરતા તેમણે નવી દિલ્હીથી જ ફોન લિંક દ્વારા જનસભાને સંબોધન કર્યું હતું. ગુરુવારે યોજાયેલી આ જનસભામાં રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકારની વિદેશ નીતિને આડે હાથ લેતા ગંભીર આક્ષેપ કર્યો હતો કે, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે અમેરિકાની સામે સંપૂર્ણપણે સરેન્ડર (આત્મસમર્પણ) કરી દીધું છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે આજે આપણા દેશની વિદેશ નીતિને આડકતરી રીતે અમેરિકા કંટ્રોલ કરી રહ્યું છે. અમેરિકા સતત ભારત પર દબાણ બનાવી રહ્યું છે અને તે નક્કી કરી રહ્યું છે કે ભારતે કયા દેશ પાસેથી ક્રૂડ ઓઈલ (તેલ) ખરીદવું જોઈએ અને કોની પાસેથી નહીં.
શિક્ષણ, કૃષિ અને GST ના કારણે વેપાર ભાંગી પડ્યાનો આક્ષેપ
વિદેશ નીતિની સાથે સાથે કોંગ્રેસ નેતાએ દેશની ઘરેલું નીતિઓ પર પણ તીખા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે મક્કમતાપૂર્વક જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકારની વર્તમાન નીતિઓના કારણે દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને કૃષિ ક્ષેત્ર (ખેતીવાડી) અત્યારે ઊંડા સંકટમાં સપડાયા છે. સરકારની યોજનાઓ સામાન્ય જનતા અને ખેડૂતોના હિતમાં હોવાના બદલે માત્ર કેટલાક ચુનંદા ઉદ્યોગપતિઓને જ ફાયદો પહોંચાડવા માટે બનાવવામાં આવી રહી છે. દેશની આર્થિક સ્થિતિ અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) નો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, ખોટી રીતે અને કોઈ પણ પૂર્વ તૈયારી વિના લાગુ કરવામાં આવેલી આ ટેક્સ વ્યવસ્થાના કારણે દેશના નાના-નાના વેપારીઓ અને લઘુ ઉદ્યોગો કાયમ માટે બંધ થઈ ગયા છે. આના પરિણામે દેશમાં મોટા પાયે રોજગાર ખતમ થઈ ગયા છે અને સમગ્ર વ્યાપાર જગત માત્ર ગણ્યાગાંઠ્યા મોટા ઉદ્યોગપતિઓના હાથમાં સિમિત થઈને રહી ગયું છે.
ખરાબ હવામાનને કારણે પ્રવાસ રદ્દ, વરિષ્ઠ નેતાઓ મંચ પર રહ્યા હાજર
પોતાના ટેલિફોનિક સંબોધનના અંતમાં રાહુલ ગાંધીએ અલ્મોડાની જનતા અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોને આશ્વાસન આપતા વચન આપ્યું હતું કે તેઓ જરાય નિરાશ ન થાય, તેઓ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં વ્યક્તિગત રીતે તેમની વચ્ચે મુલાકાત માટે આવશે. કાર્યક્રમના મંચ પર હાજર કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રભારી કુમારી શૈલજાએ ખરાબ હવામાનના કારણે રાહુલ ગાંધીનો આ પ્રવાસ રદ્દ થવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી અને તેઓ ફોન માધ્યમથી દિલ્હીથી જોડાયા હોવાની વિગતો આપી હતી. આ મહત્વપૂર્ણ રાજકીય સભાના મંચ પર કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગણેશ ગોદિયાલ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હરીશ રાવત, ધારાસભ્ય સુમિત હૃદયેશ, મનોજ તિવારી, યશપાલ આર્યા, પ્રીતમ સિંહ, ભુવન કાપડી અને હરીશ ધામી સહિતના તમામ વરિષ્ઠ નેતાઓ અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.