તવાંગ પર તણાવ વચ્ચે વાયુસેનાનું મોટું પ્રદર્શન

ભારતીય વાયુસેના પણ દેશના વધતા પડકારોનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. વાયુસેનાએ ગુરુવારે ટ્વીટ કર્યું હતું કે ફ્રાન્સ પાસેથી ખરીદવામાં આવેલા 36 રાફેલ વિમાનોમાંથી છેલ્લું પણ ભારતની ધરતી પર ઉતરી ગયું છે. આ સાથે કન્સાઈનમેન્ટ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. ભારતીય વાયુસેના અને દેશની સુરક્ષા માટે ગેમ ચેન્જર ગણાતા રાફેલ એરક્રાફ્ટની પ્રથમ બેચમાં જુલાઈ 2020 માં પાંચ વિમાન અંબાલા એરફોર્સ સ્ટેશન પર ઉતર્યા.

The last of the 36 IAF Rafale aircraft landed in India after a quick en-route mid-air refuelling from a UAE Air Force tanker aircraft after taking off from France to reach India: Indian Air Force (IAF) pic.twitter.com/UNBTyl4SCB

