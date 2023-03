‘લંડનમાં ભારતની લોકશાહી પર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા’ : PM મોદી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે કર્ણાટકના હુબલી-ધારવાડમાં ઘણી વિકાસ યોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યું. આ પછી તેમણે જનસભાને પણ સંબોધિત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે કેટલાક લોકો સતત ભારતના લોકતંત્ર પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, “ભારત માત્ર સૌથી મોટી લોકશાહી નથી, પણ લોકશાહીની માતા પણ છે. તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે લંડનમાં ભારતની લોકશાહી પર પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો. કેટલાક લોકો સતત ભારતની લોકશાહી પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત માત્ર સૌથી મોટી લોકશાહી નથી પરંતુ લોકશાહીની માતા પણ છે. આ મારું સદ્ભાગ્ય હતું કે થોડાં વર્ષો પહેલાં મને લંડનમાં ભગવાન બસવેશ્વરની પ્રતિમાનું ઉદ્ઘાટન કરવાનો મોકો મળ્યો, પરંતુ કમનસીબી એ છે કે લંડનમાં જ ભારતની લોકશાહી પર સવાલ ઉઠાવવાનું કામ થયું.

“Questions raised on India’s democracy an insult to citizens”: PM Modi hits back at Rahul Gandhi

Read @ANI Story | https://t.co/nC701FvujB#India #PMModi #Modi #NarendraModi #RahulGandhi #Karnataka pic.twitter.com/XxEque79tl

— ANI Digital (@ani_digital) March 12, 2023