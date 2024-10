પ્રિયંકા ગાંધી વાયનાડથી લોકસભાની પેટાચૂંટણી લડશે

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પ્રિયંકા ગાંધીને કેરળની વાયનાડ લોકસભા સીટ પર યોજાનારી પેટાચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. આ સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કેરળની ચેલાક્કારા વિધાનસભા સીટ પર પેટાચૂંટણી માટે રામ્યા હરિદાસ અને પલક્કડ સીટ માટે રાહુલ મામકુટાથીને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. વાયનાડ સીટ પર પેટાચૂંટણી માટે 13 નવેમ્બરે મતદાન થશે જ્યારે પરિણામ 23 નવેમ્બરે જાહેર થશે.

Congress President Shri @kharge has approved the proposal to nominate the following members as party candidates for the bye-elections to the Lok Sabha and Legislative Assembly from Kerala pic.twitter.com/QBFskzozEB

