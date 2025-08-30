PM મોદી 7 વર્ષ પછી ચીન પહોંચ્યા, SCO સમિટમાં હાજરી આપશે

શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) નું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું સમિટ 31 ઓગસ્ટથી 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન તિયાનજિનમાં યોજાવાનું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જાપાનની બે દિવસની મુલાકાત બાદ ચીનના તિયાનજિન પહોંચ્યા છે. તેઓ રવિવારે તિયાનજિન શહેરમાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) સમિટમાં ભાગ લેશે. આ દરમિયાન પીએમ મોદી રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને અન્ય નેતાઓને પણ મળશે. આ વખતે આ સંમેલન રાજદ્વારી દ્રષ્ટિકોણથી મહત્વપૂર્ણ છે. પીએમ મોદી લગભગ 7 વર્ષ પછી ચીન પહોંચ્યા છે.
抵达中国天津，期待在上海合作组织峰会期间展开深入讨论，并与各国领导人会晤。 pic.twitter.com/vs59dukMND
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
ચીન પહોંચ્યા પછી પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર પણ માહિતી આપી છે. તેમણે કહ્યું છે કે હું હમણાં જ તિયાનજિન પહોંચ્યો છું. શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન સમિટમાં અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ અને વિવિધ દેશોના નેતાઓને મળવા માટે હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું.
આ સમિટ કેમ મહત્વપૂર્ણ છે
આ સમિટ એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે રશિયા-યુક્રેન અને ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. દક્ષિણ એશિયા અને એશિયા પેસિફિક ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા તણાવ છે અને ટ્રમ્પે વૈશ્વિક વેપાર યુદ્ધ શરૂ કર્યું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે અમેરિકા લગભગ દરેક દેશ સાથે તેના સંબંધો બગાડી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ માટે પોતાને વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે સ્થાપિત કરવાનો આ સારો સમય છે.
SCO – એશિયાનું મોટું પ્લેટફોર્મ
2001 માં રચાયેલ SCO માં હવે 9 સભ્ય દેશો છે – ચીન, રશિયા, ભારત, પાકિસ્તાન, કઝાકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન, તાજિકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન અને ઈરાન. બેલારુસ, અફઘાનિસ્તાન અને મંગોલિયા તેના નિરીક્ષક છે. આ પ્લેટફોર્મ એશિયામાં રાજકારણ, સુરક્ષા અને વેપાર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.