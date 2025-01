રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બાંગ્લાદેશને અપાતી મદદ મૂક્યો પ્રતિબંધ

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બાંગ્લાદેશને અપાતી બધા પ્રકારની મદદ પર રોક લગાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તેમના આદેશ પછી USAIDએ બાંગ્લાદેશમાં બધા પ્રકારનાં કામ અટકાવી દીધાં છે. 25 જાન્યુઆરીએ જારી એક પત્રમાં USAIDને સહયોગીઓથી સહાયતા કાર્યક્રમ તત્કાળ બંધ કરવા માટે નિર્દેશ આપ્યા છે.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ પત્રમાં કહ્યું છે કે તમામ USAID ભાગીદારોને USAID અને બાંગ્લાદેશ કરાર હેઠળ પૂરી પાડવામાં આવતી કોઈ પણ સબસિડી, સહકારી કરાર અથવા અન્ય સહાયને તાત્કાલિક બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવે છે.

બાંગ્લાદેશના અર્થતંત્રમાં અમેરિકી મૂડીરોકાણ હંમેશાં મહત્ત્વનું રહ્યું છે. અહેવાલ અનુસાર વર્ષ 2020 સુધી બાંગ્લાદેશમાં અમેરિકાનું કુલ સીધું વિદેશી મૂડીરોકાણ (FDI) આશરે ત્રણ અબજ ડોલર હતું. અમેરિકી કંપનીઓ બાંગ્લાદેશનાં કપડાં, ઊર્જા, કૃષિ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજીમાં મુખ્ય રોકાણકાર છે.

WATCH || In a major blow to Bangladesh, the Trump Administration freezes U.S. developmental aid to the country, following an executive order mandating a pause in foreign aid. DD India correspondent @amrit_palsingh reports with update. pic.twitter.com/8HPrBPcPlB

— DD India (@DDIndialive) January 26, 2025