G7 : વિશ્વના દિગ્ગજો સાથે PM મોદીએ કરી મુલાકાત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ હાલમાં ચાલી રહેલી G7 સમિટમાં ભાગ લેવા ઈટાલી પહોંચ્યા હતા. અહીં તેઓ અન્ય દેશોના ટોચના નેતાઓ તેમજ પોપ ફ્રાન્સિસને મળ્યા હતા. પોપ ફ્રાન્સિસને મળવા અંગે પીએમ મોદીએ X પર લખ્યું કે તેઓ G7 સમિટના અવસર પર પોપ ફ્રાન્સિસને મળ્યા હતા. લોકોની સેવા કરવા અને આપણા ગ્રહને સુધારવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાની હું પ્રશંસા કરું છું. તેમજ તેમને ભારત આવવા આમંત્રણ આપ્યું હતું.

Met Pope Francis on the sidelines of the @G7 Summit. I admire his commitment to serve people and make our planet better. Also invited him to visit India. @Pontifex pic.twitter.com/BeIPkdRpUD — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

PMએ પોપ ફ્રાન્સિસ સાથે વાત કરી

દેશમાં સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા પીએમ મોદી અને ભાજપે ખ્રિસ્તી સમુદાયને ઘણા વચનો આપ્યા છે. પીએમ મોદી વિશ્વભરના કેથોલિક ચર્ચના 87 વર્ષીય વડા પોપ ફ્રાન્સિસ સાથે હળવાશથી વાતચીત કરતા જોવા મળ્યા હતા. પોપ ફ્રાન્સિસ વ્હીલચેરમાં હતા અને પીએમ મોદી તેમને મળવા ગયા હતા. પોપ આવતા વર્ષે ભારતની મુલાકાતે આવે તેવી અપેક્ષા છે કારણ કે તે એશિયામાં બીજા નંબરની સૌથી મોટી કેથોલિક વસ્તીનું ઘર છે. અગાઉ, વડા પ્રધાન મોદીએ ઓક્ટોબર 2021 માં વેટિકનના એપોસ્ટોલિક પેલેસમાં એક ખાનગી બેઠક દરમિયાન પોપ ફ્રાન્સિસ સાથે મુલાકાત કરી હતી. તે સમયે બંને નેતાઓએ કોવિડ રોગચાળો અને વિશ્વભરના લોકો માટે તેના પરિણામો અને આબોહવા પરિવર્તન દ્વારા ઉભા થયેલા પડકારો અંગે ચર્ચા કરી હતી.

જો બાઈડન પીએમ મોદીને મળ્યા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વિટર પર ટ્વીટ કર્યું કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેનને મળીને હંમેશા આનંદ થાય છે. ભારત અને અમેરિકા વૈશ્વિક કલ્યાણ માટે સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

It’s always a pleasure to meet @POTUS @JoeBiden. India and USA will keep working together to further global good. 🇮🇳🇺🇸 pic.twitter.com/Xzyvp5cLCq — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

પીએમ મોદીએ ઝેલેન્સકી સાથે કરી મુલાકાત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે વિશ્વના કેટલાક અગ્રણી નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી. મોડી સાંજ સુધી વડાપ્રધાન મોદીએ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન, બ્રિટિશ વડાપ્રધાન ઋષિ સુનાક અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સકી સાથે વાતચીત કરી હતી. ઝેલેન્સ્કી સાથેની મુલાકાત દરમિયાન તેમણે યુક્રેન સાથેના સંબંધોને મજબૂત કરવાની વાત કરી હતી.

Had a very productive meeting with President Volodymyr Zelenskyy. India is eager to further cement bilateral relations with Ukraine. Regarding the ongoing hostilities, reiterated that India believes in a human-centric approach and believes that the way to peace is through… pic.twitter.com/XOKA0AHYGs — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

પીએમ મોદીએ જાપાનના પીએમ સાથે મુલાકાત કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જાપાનના વડાપ્રધાન ફુમિયો કિશિદા સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી.

It was a delight to meet PM Kishida on the sidelines of the G7 Summit in Italy. Strong ties between India and Japan are important for a peaceful, secure and prosperous Indo-Pacific. Our nations look forward to working together in defence, technology, semiconductors, clean energy… pic.twitter.com/HaMCh2scWX — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

પીએમ મોદી જોર્ડનના રાજાને મળ્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વિટર પર પોસ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ G7 સમિટ દરમિયાન જોર્ડનના રાજા અબ્દુલ્લા બિન અલ હુસૈનને મળ્યા હતા. ભારત જોર્ડન સાથે મજબૂત સંબંધોને મહત્ત્વ આપે છે.