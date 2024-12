પીએમ મોદીએ રાજ કપૂરને આપી શ્રદ્ધાંજલિ, જુઓ પોસ્ટ

મુંબઈ: હિન્દી સિનેમામાં શોમેન તરીકે પ્રખ્યાત એવા દિવંગત અભિનેતા, દિગ્દર્શક અને નિર્માતા રાજ કપૂરની 100મી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સત્તાવાર એક્સ હેન્ડલ દ્વારા આ પીઢ સિનેમા અભિનેતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને તેમને હિન્દી સિનેમાના શ્રેષ્ઠ અભિનેતા તરીકે વર્ણવ્યા. રાજ કપૂરની પ્રતિભાને યાદ કરીને નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના ખૂબ વખાણ કર્યા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રાજ કપૂરે ભારતીય સિનેમાને વિશ્વભરમાં એક વિશેષ ઓળખ અપાવવામાં મોટું યોગદાન આપ્યું છે.

મોદીએ રાજ કપૂરને એમ્બેસેડર કહ્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લખ્યું, ‘આજે, અમે એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા ફિલ્મ નિર્માતા, અભિનેતા અને પ્રથમ શોમેન રાજ કપૂરની 100મી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ! તેમની પ્રતિભા પેઢી દર પેઢી વધતી રહેશે… તેમણે ભારતીય અને વૈશ્વિક સિનેમા પર અમીટ છાપ છોડી છે. તે પોતાના અનેક પ્રખ્યાત પાત્રોને કારણે દર્શકોના દિલમાં આજે પણ જીવંત છે. રાજ કપૂર માત્ર ફિલ્મમેકર જ નહોતા, તેમણે એમ્બેસેડરની ભૂમિકા પણ ભજવી હતી.’

Shri Raj Kapoor’s passion towards cinema began at a young age and worked hard to emerge as a pioneering storyteller. His films were a blend of artistry, emotion and even social commentary. They reflected the aspirations and struggles of common citizens.

