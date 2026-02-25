PM મોદીએ ઇઝરાયલી સંસદમાંથી હમાસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા

પીએમ મોદી નવ વર્ષમાં બીજી વખત ઇઝરાયલ પહોંચ્યા છે. ઇઝરાયલી પીએમ નેતન્યાહૂ અને તેમની પત્નીએ એરપોર્ટ પર પીએમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું અને તેમને ખાસ ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપ્યું. ત્યારબાદ પીએમ મોદીએ ઇઝરાયલી સંસદને સંબોધન કર્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું, “ભારતના લોકો વતી, હું તમને મારી શુભકામનાઓ પાઠવું છું. મારા માટે ગર્વની ક્ષણ છે કે હું સંસદને સંબોધન કરનાર પ્રથમ ભારતીય પીએમ છું. હું અહીં ફરી આવીને ખૂબ ખુશ છું.”

પીએમ મોદીએ કહ્યું, “હું 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડનું દુ:ખ અનુભવું છું.” હમાસનું નામ લેતા, પીએમ મોદીએ આતંકવાદ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો. તેમણે કહ્યું, “નિર્દોષ નાગરિકોની હત્યા સહન કરી શકાય તેવી નથી. આતંકવાદ માટે શૂન્ય સહિષ્ણુતા હોવી જોઈએ. વિશ્વએ તેની સામે એકીકૃત વલણ રાખવું જોઈએ. બેવડા ધોરણો કામ કરશે નહીં.”

પીએમ મોદીએ કહ્યું, “ભારતના લોકો વતી, હું 7 ઓક્ટોબરના રોજ થયેલા ભયાનક હમાસ આતંકવાદી હુમલામાં માર્યા ગયેલા દરેક જીવ ગુમાવનારા પ્રત્યે મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. અમારી સંવેદના દરેક પરિવાર પ્રત્યે પણ છે જેમની દુનિયા તૂટી ગઈ હતી. અમે તમારું દુઃખ સમજીએ છીએ. અમે તમારા દુઃખમાં ભાગીદાર છીએ. ભારત સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે ઇઝરાયલ સાથે મજબૂત રીતે ઉભું છે.”

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, “યુએન સુરક્ષા પરિષદ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ગાઝા શાંતિ પહેલ આગળ વધવાનો માર્ગ પ્રદાન કરે છે. ભારતે તેના માટે પોતાનો ટેકો વ્યક્ત કર્યો છે. તે આ ક્ષેત્રના તમામ લોકો માટે ન્યાયી અને સ્થાયી શાંતિનું વચન આપે છે, જેમાં પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દાનો ઉકેલ પણ શામેલ છે. આપણા બધા પ્રયાસો શાણપણ, હિંમત અને માનવતા દ્વારા સંચાલિત થાય. શાંતિનો માર્ગ હંમેશા સરળ નથી હોતો, પરંતુ ભારત આ ક્ષેત્રમાં સંવાદ, શાંતિ અને સ્થિરતા માટે તમારી અને વિશ્વની સાથે ઉભું રહે છે.”

ભારત અને ઇઝરાયલ સ્ટાર્ટઅપ્સ માટેનું કેન્દ્ર છે

ભારત અને ઇઝરાયલ કુદરતી ભાગીદારો છે. ભારત સતત મુક્ત વેપાર કરારો કરી રહ્યું છે. અમે વિશ્વભરમાં આર્થિક કોરિડોર બનાવી રહ્યા છીએ. ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સુરક્ષા સહયોગ મહત્વપૂર્ણ છે. ઇઝરાયલ નવીનતાનું કેન્દ્ર છે. ભારત-ઇઝરાયલ મિત્રતા આજની મુલાકાતનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. બંને દેશો સ્ટાર્ટઅપ્સના કેન્દ્ર છે. તાજેતરમાં દિલ્હીમાં યોજાયેલી AI સમિટમાં 100 થી વધુ દેશોએ ભાગ લીધો હતો.

ઇઝરાયલે રણમાં ચમત્કાર કર્યો છે

પીએમ મોદીએ કહ્યું, “ઇઝરાયલે રણમાં ચમત્કાર કર્યો છે. હું ઇઝરાયલની યુવા પ્રતિભાનું ભારતમાં સ્વાગત કરું છું. આજે, ઇઝરાયલમાં યોગનો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે. ઇઝરાયલના દરેક ઘરમાં યોગનો અભ્યાસ થઈ રહ્યો છે.” ઇઝરાયલ સાથે ભારતનો સંબંધ રક્ત અને બલિદાન સાથે પણ જોડાયેલો છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, આ ક્ષેત્રમાં 4,000 થી વધુ ભારતીય સૈનિકોએ પોતાના જીવ આપ્યા હતા.

અગાઉ, સંસદમાં “મોદી, મોદી” ના નારા લાગ્યા હતા. નેસેટ સ્પીકર અમીર ઓહાનાએ કહ્યું, “આ આપણા માટે ગર્વની ક્ષણ છે.” તેમણે “નમસ્તે” સાથે પીએમનું સ્વાગત કર્યું. ઓહાનાએ કહ્યું, “ભારત સૌથી ઝડપથી વિકસતો દેશ છે. ભારત અને ઇઝરાયલ સાચા મિત્રો છે. ભારતે યહૂદીઓને ઘર આપ્યું.” મુંબઈ આતંકવાદી હુમલો હોય કે પહેલગામ, ઇઝરાયલ આપણી સાથે છે. ઓહાનાએ હિન્દીમાં કહ્યું, “જેરુસલેમમાં આપનું સ્વાગત છે.” આ દરમિયાન, સંસદના તમામ સભ્યો ઉભા થયા અને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વડા પ્રધાન મોદીનું સ્વાગત કર્યું.

આપણે ભાઈઓથી પણ વધારે છીએ

સંસદને સંબોધતા, ઇઝરાયલી પીએમ નેતન્યાહૂએ કહ્યું, આ આપણા માટે ગર્વની ક્ષણ છે. ભારત અને ઇઝરાયલ મહાન મિત્રો છે. આપણે ભાઈઓથી પણ વધારે છીએ. હું મારા હૃદયથી પીએમ મોદીનો આભાર માનું છું. ભારત સાથેનો વેપાર બમણો થયો છે અને સહયોગ ચાર ગણો થયો છે. પીએમ મોદી મારા ખૂબ સારા મિત્ર છે.

