ઈઝરાયેલી સંસદમાં PM મોદીનું ખાસ સન્માન કરાયું

ભારતના વડાપ્રધાન Narendra Modi ને ઇઝરાયેલની સંસદ Knesset માં ‘Speaker of the Knesset Medal’ થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. આ Knesset નું સર્વોચ્ચ સન્માન માનવામાં આવે છે અને ભારત તથા ઇઝરાયેલ વચ્ચેના વ્યૂહાત્મક સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં તેમના અસાધારણ યોગદાન બદલ આપવામાં આવ્યું છે. આ સન્માન બંને દેશો વચ્ચે વધતી ભાગીદારી અને વિશ્વાસનું પ્રતિક ગણાઈ રહ્યું છે.
ઇઝરાયલી સંસદમાં આયોજિત વિશેષ કાર્યક્રમ દરમિયાન PM Modi ને મેડલ અર્પણ કરવામાં આવ્યો. સંસદ પરિસરમાં હાજર સભ્યોએ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેમનું સ્વાગત કર્યું. આ ઐતિહાસિક ક્ષણે ભારત-ઇઝરાયેલ સંબંધોને નવા આયામ મળ્યા હોવાનો સંદેશ વિશ્વ સમક્ષ ગયો.
Israel: The Parliament conferred the “Speaker of the Knesset Medal” upon Prime Minister Narendra Modi during his address today. PM Modi is the first Indian Prime Minister to receive this medal, the highest honor of the Knesset pic.twitter.com/jXXPGvT9zo
આ સન્માન માત્ર વ્યક્તિગત ઉપલબ્ધિ નહીં પરંતુ ભારત માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. વ્યૂહાત્મક સહકાર, રક્ષા, ટેક્નોલોજી, કૃષિ અને વેપાર જેવા ક્ષેત્રોમાં બંને દેશો વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ થઈ છે. બંને દેશો વચ્ચેનો વેપાર સતત વધી રહ્યો છે અને નવા કરારો દ્વારા આ સહકારને વધુ ગાઢ બનાવવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે.
‘Speaker of the Knesset Medal’ દ્વારા PM Modi ને મળેલું સન્માન વૈશ્વિક રાજદ્વારી મંચ પર ભારતની વધતી ભૂમિકા અને પ્રભાવનું પ્રતિબિંબ છે. આ પ્રસંગે બંને દેશોએ ભવિષ્યમાં સહકારને વધુ ઊંચાઈ પર લઈ જવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી. 2 દેશો વચ્ચેનો આ વિશ્વાસ અને મિત્રતા આગામી વર્ષોમાં નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના માર્ગ ખોલી શકે છે.