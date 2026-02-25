ઇઝરાયલી સંસદમાં નેતન્યાહૂએ PM મોદીની પ્રશંસા કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઇઝરાયલ પહોંચ્યા છે. એરપોર્ટ પર ભવ્ય સ્વાગત બાદ, પીએમ મોદી ઇઝરાયલી સંસદને સંબોધવાના છે. આ પહેલા, બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ પીએમ મોદીને ભાઈ કહ્યા. ઇઝરાયલી સંસદમાં તેમણે કહ્યું, “ભારત આપણો મહાન મિત્ર છે.”

ઇઝરાયલી પ્રધાનમંત્રીનું સંસદમાં ભાષણ

બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ઇઝરાયલી સંસદમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું, “નરેન્દ્ર મોદી, મારા પ્રિય મિત્ર,” ફક્ત શબ્દો નથી. હું એમ પણ કહી શકું છું કે, “મિત્ર કરતાં પણ વધુ, ભાઈ. ઘણી રીતે, આપણે ભાઈઓ છીએ. જ્યારે તમે છેલ્લી વાર અહીં આવ્યા હતા, ત્યારે આપણે બંને ભૂમધ્ય સમુદ્રના કિનારે હતા, અને મેં કહ્યું, “આપણે આપણા જૂતા ઉતારીને પાણીમાં કેમ ન ચાલીએ?” અમે તેને શુદ્ધ કરવા માંગતા હતા, અને અમે ઇઝરાયેલી ટેકનોલોજીની મદદથી તે કર્યું.

‘જેરુસલેમમાં આપનું સ્વાગત છે’

પીએમ મોદી સાથે સંસદમાં બોલતા, નેતન્યાહૂએ કહ્યું, “મારે રાજદ્વારી બનવું પડશે; હું આને વર્ગીકૃત કરીશ નહીં. હું કોઈ મુશ્કેલીમાં પડવા માંગતો નથી, પરંતુ હું તમારી મુલાકાતથી ક્યારેય વધુ પ્રભાવિત થયો નથી. આજે આપણી સાથે ઇઝરાયલનો એક મહાન મિત્ર, ભારત-ઇઝરાયલ જોડાણનો મહાન સમર્થક અને વિશ્વ મંચ પર એક મહાન નેતા છે. મારા પ્રિય મિત્ર, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, જેરુસલેમમાં આપનું સ્વાગત છે.”

નેતન્યાહૂએ ઇઝરાયલી સંસદમાં પીએમ મોદીની ખૂબ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું, ભારત-ઇઝરાયલના ઊંડા સંબંધો જાણીતા છે. પીએમ મોદી, તમે બહાના નથી બનાવતા; તમે ખરેખર અમારી સાથે ઉભા છો. તેમના નિવેદન પર સંસદમાં તાળીઓના ગડગડાટ થયો.

બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ કહ્યું, ઇઝરાયલી સંસદમાં અમારા માટે આ ગર્વની ક્ષણ છે. મારા હૃદયના ઊંડાણથી આભાર. ભારત ઇઝરાયલનો મહાન મિત્ર છે. પીએમ મોદી એક આદરણીય વિશ્વ નેતા છે.

