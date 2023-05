PM મોદીએ અશોક ગેહલોત-સચિન પાયલટની લડાઈ પર કટાક્ષ કર્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે રાજસ્થાનના પ્રવાસે ગયા હતા. અહીં અજમેરમાં જનસભાને સંબોધિત કરતી વખતે તેમણે રાજસ્થાન કોંગ્રેસમાં ચાલી રહેલા હલચલ પર કટાક્ષ કર્યો હતો. PMએ કહ્યું, “લોકોએ 2014માં કેન્દ્રમાં સ્થિર સરકાર બનાવી. ભાજપે તમારા દરેક આદેશનું સન્માન કર્યું, પરંતુ તમે પાંચ વર્ષ પહેલા રાજસ્થાનમાં પણ જનાદેશ આપ્યો હતો. બદલામાં તમને શું મળ્યું, અસ્થિરતા અને અરાજકતા. આ રહ્યાં. પાંચ વર્ષોથી ધારાસભ્યો, મંત્રીઓ, મુખ્યમંત્રીઓ એકબીજાની લડાઈમાં વ્યસ્ત છે.

#WATCH | PM Modi says, “A lot of people ask these days – from where does Modi get the money for the development works that are going on in the country…There was never any shortage of money in the country for development works…But during its rule, Congress Govt developed a… pic.twitter.com/e4aFiL30Jq

