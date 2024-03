PM મોદીએ પુતિન સાથે ફોન પર વાતચીત કરી

પીએમ મોદીએ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે ફોન પર વાત કરી અને તેમને પાંચમી વખત રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. અભિનંદનની સાથે પીએમ મોદીએ રશિયાના મૈત્રીપૂર્ણ લોકોની શાંતિ, પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ માટે શુભકામનાઓ પાઠવી છે. આ સિવાય તેમણે બંને દેશો વચ્ચે રાજદ્વારી ભાગીદારી અંગે પણ ચર્ચા કરી હતી. તેમણે આગળના માર્ગ તરીકે ભારત-રશિયા સંવાદની ચર્ચા કરી અને મુત્સદ્દીગીરીની તરફેણમાં ભારતની સાતત્યપૂર્ણ સ્થિતિનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. પુતિનને અભિનંદન આપતા પીએમ મોદીએ લખ્યું, રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે વાત કરી અને તેમને રશિયન ફેડરેશનના પ્રમુખ તરીકે ફરીથી ચૂંટવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. ભારત-રશિયા આગામી વર્ષોમાં વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ વિસ્તૃત કરશે અને સાથે મળીને કામ કરશે. આ માટે બંને દેશોમાં સમજૂતી થઈ છે.

Spoke with President Putin and congratulated him on his re-election as the President of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia Special & Privileged Strategic Partnership in the years ahead. @KremlinRussia

— Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2024