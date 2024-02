PM Modiનું આસામમાં ભવ્ય સ્વાગત કરાયું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આસામની બે દિવસીય મુલાકાતે શનિવારે ગુવાહાટી પહોંચ્યા હતા. PM મોદી ગુવાહાટી એરપોર્ટ પહોંચ્યા બાદ રાજ્યપાલ ગુલાબચંદ કટારિયા અને CM હિમંતા બિસ્વા સરમાએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. દરમિયાન, સીએમ હિમંતા બિસ્વા સરમાએ એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે આસામના લોકોએ પીએમ મોદીને આવકારવા વેટરનરી કોલેજ ફીલ્ડ, ખાનપરામાં એક લાખ દીવા પ્રગટાવ્યા હતા.

સીએમ શર્માએ આસામમાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું

સીએમ શર્માએ તેમની એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે હું વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા, દેશના વિકાસના ધ્વજવાહક, આસામ અને ઉત્તર-પૂર્વના સાચા શુભચિંતક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જીનું આસામમાં સ્વાગત કરું છું.

Thousands assemble in Khanapara to illuminate 1,00,000 diyas, welcoming and celebrating the arrival of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji in Assam.

The joyous celebration captures the spirit of #PMModiInAssam with splendid visuals. pic.twitter.com/R8Yb2CWx95

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 3, 2024