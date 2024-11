બ્રાઝિલમાં પણ PM મોદીનો જલવો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જી-20 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે બેઠક સ્થળ પર પહોંચી ગયા છે. ત્યાં પહોંચતા જ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. યજમાન બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુલા દા સિલ્વાએ તેમને હેન્ડશેક અને પછી ગળે લગાવીને આવકાર્યા. આ પછી બંને નેતાઓ લાંબા સમય સુધી વાતચીત કરતા રહ્યા. આ દરમિયાન બંને નેતાઓની બોન્ડિંગ પણ જોવા મળી હતી. બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લાંબા સમય સુધી પીએમ મોદી સાથે તેમના ખભા પર હાથ રાખીને વાત કરતા રહ્યા.

Looking forward to the proceedings at the G20 Summit in Rio de Janeiro. Thankful to President Lula for the warm welcome.@LulaOficial pic.twitter.com/VnklRnWxWN

— Narendra Modi (@narendramodi) November 18, 2024