PM મોદી પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ઈતિહાસ રચનારા ખેલાડીઓને મળ્યા

પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ઈતિહાસ રચીને ભારતીય ખેલાડીઓ ભારત પરત ફર્યા છે. 78માં સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ ખેલાડીઓને PM હાઉસમાં મળ્યા અને તેમની યજમાની કરી. આ દરમિયાન મનુ ભાકર, ભારતીય હોકી ટીમ અને અન્ય ખેલાડીઓ હાજર રહ્યા હતા. જ્યાં મનુએ વડાપ્રધાનને પિસ્તોલ ભેટમાં આપી હતી. પીઆર શ્રીજેશ અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ સહિત હોકી ટીમે તેને જર્સી અને લાકડી આપી હતી. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ તમામ ખેલાડીઓનું સ્વાગત કર્યું હતું. તેમણે મેડલ જીતનાર ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરી હતી અને અન્ય ખેલાડીઓને ભવિષ્યમાં સારું પ્રદર્શન કરવાની પ્રેરણા આપી હતી.

It was a delight to interact with the Indian contingent that represented our nation in the Paris Olympics. Heard their experiences from the games and lauded their feats on the sports field. pic.twitter.com/e0NmcbULYD

— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2024