PM મોદીએ કર્ણાટકમાં મેટ્રો અને મેડિકલ કોલેજનું કર્યું ઉદ્ઘાટન

પીએમ મોદીએ કર્ણાટકની મુલાકાત દરમિયાન શનિવારે બેંગલુરુમાં નવી મેટ્રો લાઇનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ દરમિયાન, તેણે બેંગ્લોર મેટ્રોના વ્હાઇટફિલ્ડ (કાડુગોડી) થી કૃષ્ણરાજપુરા મેટ્રો લાઇન પર સવારી કરવા માટે મેટ્રો ટિકિટ પણ ખરીદી. બેંગ્લોર મેટ્રોના 13.71 કિલોમીટર લાંબા પટનો આ બીજો તબક્કો છે. આ દરમિયાન તેમણે મેટ્રોમાં હાજર લોકો સાથે વાતચીત પણ કરી હતી. આ સિવાય પીએમ મોદીએ ચિક્કાબલ્લાપુરમાં શ્રી મધુસૂદન સાઈ મેડિકલ સાયન્સ એન્ડ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું.

આ અવસરે તેમણે કહ્યું કે દરેકના પ્રયાસોથી ભારતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. દરેકની ભાગીદારીથી દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આજે અહીં જે મેડિકલ કોલેજનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે તે માનવતાની સેવાના મિશનને આગળ વધારશે. આ દરમિયાન પીએમ મોદી વિપક્ષ પર પણ પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે કેટલાક પક્ષોએ વોટ બેંકની રાજનીતિ માટે ભાષાઓ પર રમત રમી છે. અગાઉની સરકારોએ કન્નડમાં મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ શિક્ષણ આપવા માટે પગલાં લીધાં ન હતાં.

અમૃત મહોત્સવમાં વિકાસનો સંકલ્પ

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં દેશે વિકાસ કરવાનો સંકલ્પ લીધો છે. ઘણી વખત લોકો પૂછે છે કે આટલા બધા પડકારો છે, આટલું કામ છે, આટલા ઓછા સમયમાં આ બધું કેવી રીતે પૂરું થશે. જવાબ છે – દરેકનો પ્રયાસ. છેલ્લા 9 વર્ષોમાં ભારતમાં સ્વાસ્થ્ય સેવાઓને લઈને ખૂબ જ કાર્યક્ષમતાથી અને ખૂબ જ પ્રમાણિકતાથી કામ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. દેશમાં મેડિકલ એજ્યુકેશનને લગતા ઘણા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે.

હેલ્થકેર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વધારવા પર ભાર

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમારો પ્રયાસ ભારતના હેલ્થકેર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધારવાનો છે. અમે ગરીબ મધ્યમ વર્ગના સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપી છે. અમે દેશમાં સસ્તી દવાઓની દુકાનો, જન ઔષધિ કેન્દ્રો ખોલ્યા છે. ગરીબોના હિતમાં કામ કરતી અમારી સરકારે કન્નડ સહિત તમામ ભારતીય ભાષાઓમાં તબીબી શિક્ષણનો વિકલ્પ આપ્યો છે. દેશમાં લાંબા સમયથી આવી રાજનીતિ ચાલી રહી છે, જ્યાં માત્ર ગરીબોની વોટ બેંક માનવામાં આવી રહી છે. ભાજપ સરકારે ગરીબોની સેવાને પોતાની પ્રાથમિકતા ગણી છે.

During ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’, the country has resolved to develop. Many times people ask how India will develop in such a short time? There are so many challenges, so much work, how will it be completed in such a short time? Everyone’s effort is the only answer to this… pic.twitter.com/uqrtiweGwt

