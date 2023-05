PM મોદી પપુઆ ન્યુ ગિની પહોંચ્યા, વડા પ્રધાન જેમ્સ મારાપેએ ચરણ સ્પર્શ કરીને કર્યું સ્વાગત

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના ત્રણ દેશોના પ્રવાસના બીજા તબક્કા માટે રવિવારે પાપુઆ ન્યુ ગિની પહોંચ્યા હતા. PM મોદી FIPIC સમિટમાં ભાગ લેવા માટે પાપુઆ ન્યૂ ગિની પહોંચી ગયા છે. જ્યાં તેમનું પાપુઆ ન્યુ ગિનીના વડાપ્રધાન જેમ્સ મારાપે દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન પાપુઆ ન્યુ ગીનીના વડાપ્રધાને ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચરણ સ્પર્શ કર્યા હતા.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Papua New Guinea for the second leg of his three-nation visit after concluding his visit to Japan. He was received by Prime Minister of Papua New Guinea James Marape. pic.twitter.com/U94yUQ2aCl

— ANI (@ANI) May 21, 2023