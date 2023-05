G-7 સમિટમાં PM મોદીના જેકેટની ચર્ચા કેમ થઈ રહી છે? વિશ્વ માટે મોટો સંદેશ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાપાનના પીએમ ફુમિયો કિશિદાના ખાસ આમંત્રણ પર જી-7 સમિટમાં ભાગ લેવા હિરોશિમા પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેની ઘણી તસવીરો અને વીડિયોએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીનું જેકેટ ચર્ચાનો વિષય બનેલું છે. આ અંગે તેમણે G-7ના પ્લેટફોર્મ પરથી એક ખાસ સંદેશ પણ આપ્યો છે. વાસ્તવમાં પીએમ મોદીએ રિસાઇકલ મટિરિયલથી બનેલું જેકેટ પહેર્યું હતું. જેકેટ બનાવવા માટે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પીએમનું જેકેટ બનાવવા માટે વપરાયેલી બોટલો એકઠી કરવામાં આવી હતી, પીસવામાં આવી હતી અને પીગળી હતી. આ પછી તેમાં રંગ મિક્સ કરીને યાર્ન બનાવવામાં આવતું હતું. આ રીતે જૂના મટિરિયલને રિસાયકલ કરીને જેકેટ બનાવવામાં આવ્યું હતું.

#WATCH | PM Narendra Modi attends Working Session 8- ‘Toward a Peaceful, Stable and Prosperous World’ at the G7 Summit in Japan’s Hiroshima pic.twitter.com/YGYtU554zw



PM મોદીનો વિશ્વને સંદેશ

તે જ સમયે, આ પહેલા 8 ફેબ્રુઆરી, 2023 ના રોજ, પીએમ મોદી પણ સમાન હળવા વાદળી જેકેટ પહેરીને લોકસભા પહોંચ્યા હતા. તે જેકેટ પ્લાસ્ટીકની બોટલોને રિસાયકલ કરીને બનાવવામાં આવ્યું હતું. પીએમ મોદીએ હિરોશિમામાં જી-7 શિખર સંમેલન દરમિયાન અનેક સંકટોને પહોંચી વળવા સાથે મળીને કામ કરવા પર ભાર મૂક્યો હતો. કોન્ફરન્સના વિશેષ સત્રમાં તેમણે વિશ્વને કુદરતી સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો સંદેશ આપ્યો હતો. તે જ સમયે, તેમણે વિકાસ મોડલના એકંદર ઉપયોગને બદલવા પર પણ પ્રકાશ ફેંક્યો.

In a message of sustainability, PM Modi wore a jacket made of recycled material at the G7 summit in Japan today pic.twitter.com/85fGpQSd1M



પીએમ મોદીએ કુદરતી ખેતી પર પણ ભાર મૂક્યો હતો

પીએમ મોદીએ કહ્યું, “મારું માનવું છે કે વિકાસ મોડલને વિકાસનો માર્ગ બતાવવો જોઈએ. તે વિકાસશીલ દેશોની પ્રગતિમાં અવરોધ ન બનવું જોઈએ. આ સાથે જ વિશ્વભરમાં ખાતરના વિકલ્પ તરીકે કુદરતી ખેતીનું નવું મોડલ બનાવવાનો તેમણે આગ્રહ કર્યો હતો. પીએમે કહ્યું, “મારું માનવું છે કે આપણે ડિજિટલ ટેક્નોલોજીનો લાભ વિશ્વના દરેક ખેડૂત સુધી પહોંચાડવો જોઈએ.”

Prime Minister Narendra Modi began his day by visiting the Peace Memorial Museum, where he observed the documented exhibits and signed the visitor’s book. PM Modi paid tribute to the memory of Hiroshima victims at Peace Memorial Park in Hiroshima, Japan.#G7HiroshimaSummit pic.twitter.com/6PGdlFepZW

— ANI (@ANI) May 21, 2023