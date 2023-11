‘માસ્ટર ઑફ ડ્રામા’ : જયરામ રમેશે PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું

કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે આઈસીસી વર્લ્ડ કપ 2023ની ફાઇનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાની હાર બાદ ભારતીય ક્રિકેટરોને સાંત્વના આપવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધ્યું અને પીએમ મોદીને ‘નાટકના માસ્ટર’ ગણાવ્યા. કોંગ્રેસના નેતાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કર્યું કે ભારતના યુવાનો આ ભયાવહ કૃત્યોથી મૂર્ખ નહીં બને.

પીએમ મોદી ભારતીય ટીમને સાંત્વના આપવા પહોંચ્યા હતા

નોંધનીય છે કે એક વાયરલ વીડિયોમાં, પેટ કમિન્સની આગેવાની હેઠળની ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ સામે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ છ વિકેટે હાર્યા બાદ વડાપ્રધાન ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સભ્યોને સાંત્વના આપતા જોવા મળ્યા હતા. આ વીડિયો બીજેપીએ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર શેર કર્યો છે.

The video of the self-imposed, choreographed consolation by the ‘Master Of Drama in India’ has completely exposed the insincerity behind the photographs released yesterday. The face-saving exercise has backfired. The youth of India will not be fooled by these desperate antics.

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 21, 2023