સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં વિદેશમાં લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા

NEET પેપર લીક કેસના સંદર્ભમાં અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં વિદેશમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થયા હતા. “હિન્દુઝ ફોર હ્યુમન રાઇટ્સ” નામના સંગઠને ન્યૂયોર્ક, સેન જોસ, લંડન અને ડબલિનમાં અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓએ સરકાર પાસેથી જવાબદારી અને શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી હતી.
NEET પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓના વિરોધમાં નવી દિલ્હીમાં અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલી સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં અમેરિકા સ્થિત અધિકાર જૂથ હિન્દુઝ ફોર હ્યુમન રાઇટ્સના કાર્યકરોએ ન્યૂ યોર્ક અને સેન જોસમાં દેખાવો કર્યા. સોમવારે સાંજે ન્યુ યોર્ક શહેરના યુનિયન સ્ક્વેર અને સેન જોસમાં મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમા પાસે કાર્યકરો એકઠા થયા હતા, તેમણે સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં બેનરો અને પ્લેકાર્ડ હાથમાં રાખ્યા હતા.
સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન અને શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગણી
પ્રદર્શનો કરનારાઓએ ભારત સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરી. મંગળવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, સંગઠને જણાવ્યું હતું કે લંડનમાં ભારતીય ઉચ્ચાયોગ અને ડબલિનમાં ભારતીય દૂતાવાસની બહાર સમાન વિરોધ પ્રદર્શનો કરવામાં આવ્યા હતા. સંગઠને કહ્યું કે ન્યૂયોર્ક, લંડન, સેન જોસ કે ડબલિનમાં, એક સ્પષ્ટ સંદેશ મોકલવામાં આવ્યો છે: ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ સન્માન અને ન્યાયી વર્તનને પાત્ર છે.
સરકાર તરફથી સંવાદ અને જવાબદારીની અપીલ
સંગઠન અનુસાર, ભારતના યુવાનો પ્રામાણિક જવાબો અને આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ ભવિષ્યના હકદાર છે. ભારતીય નાગરિકોને ખુલ્લા સંવાદ અને સુધારાની જરૂર છે. ભારત સરકાર માટે તેની જવાબદારી સ્વીકારવાનો સમય આવી ગયો છે. સંગઠને અગાઉ ભારત સરકારને NEET પરીક્ષા કૌભાંડ સામે ભૂખ હડતાળ પર રહેલા વાંગચુક અને અન્ય લોકો સાથે વાતચીતમાં જોડાવા અપીલ કરી છે.
દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ છે
શનિવારે, ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી ઉપવાસ કર્યા બાદ વાંગચુકની તબિયત બગડી ગઈ. દિલ્હી પોલીસે તેમને જંતર-મંતર પરથી હટાવીને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ, તેમને હવે એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, વિરોધ પક્ષોએ “કોકરોચ જનતા પાર્ટી” ને ટેકો આપ્યો છે અને દિલ્હીમાં સરકાર સામે મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા છે.