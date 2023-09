મહિલા અનામત બિલ પર પક્ષ-વિપક્ષનો હલ્લાબોલ

બહુપ્રતિક્ષિત મહિલા અનામત બિલ મંગળવારે લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. સરકારે તેને ‘નારી શક્તિ વંદન એક્ટ’ બિલ તરીકે રજૂ કર્યું. ગૃહમાં બિલ રજૂ કરતી વખતે કેન્દ્રીય કાયદા પ્રધાન અર્જુન રામ મેઘવાલે જણાવ્યું કે તેમાં શું જોગવાઈઓ છે. આ બિલ લોકસભામાં પસાર થવાની શક્યતા છે, કારણ કે ગૃહમાં સરકાર પાસે બહુમતી છે અને ઘણા વિરોધ પક્ષોએ પણ બિલને સમર્થન આપ્યું છે. કોંગ્રેસ સંસદીય દળના નેતા સોનિયા ગાંધીથી લઈને અનેક મહિલા નેતાઓ અને અન્ય નેતાઓએ મહિલા અનામત બિલને લઈને પ્રતિક્રિયાઓ આપી છે. ચાલો જાણીએ કોણે શું કહ્યું?

Across the length and breadth of India, people are rejoicing the introduction of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam in Parliament. It shows the unwavering commitment of the Modi Government to empower women. Sadly, the Opposition is unable to digest this. And, what is more shameful… — Amit Shah (@AmitShah) September 19, 2023

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મહિલા અનામત બિલને લઈને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષ મહિલા અનામત બિલને પચાવી શક્યું નથી. ગૃહમંત્રી શાહે ટ્વિટર પર લખ્યું, “સંસદમાં નારી શક્તિ વંદન એક્ટની રજૂઆતથી ભારતભરના લોકો ખુશ છે. આ મહિલા સશક્તિકરણ માટે મોદી સરકારની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.આ સાથે શાહે લખ્યું કે, તે અફસોસની વાત છે કે વિપક્ષ આ વાત પચાવી શક્યો નથી. તેનાથી પણ વધુ શરમજનક બાબત એ છે કે ટોકનિઝમ સિવાય કોંગ્રેસ ક્યારેય મહિલા અનામતને લઈને ગંભીર નથી રહી. કાં તો તેણે કાયદાને સમાપ્ત થવા દીધો અથવા તેના સાથીઓએ બિલ રજૂ થતા અટકાવ્યું. તેનું ડબલ કેરેક્ટર ક્યારેય છુપાશે નહીં, ભલે તે ક્રેડિટ મેળવવા માટે ગમે તેટલા સ્ટંટ કરે.

જયરામ રમેશે કહ્યું કે આ બિલ માત્ર આજે હેડલાઈન્સ બનાવવા માટે

સરકાર પર નિશાન સાધતા કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે કહ્યું કે આ બિલ માત્ર આજે હેડલાઈન્સ બનાવવા માટે છે, જ્યારે તેનો અમલ ઘણો પાછળથી થઈ શકે છે. કોંગ્રેસના નેતાઓની પ્રતિક્રિયાઓ વચ્ચે, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X દ્વારા વિપક્ષ પર નિશાન સાધ્યું.

VIDEO | “(Women’s reservation in Parliament) should be tabled, passed and implemented now. Why did they (BJP) wait for 10 years to implement it? The BJP could have supported us in 2008 and passed the women reservation bill, but they never supported us then,” says Rajya Sabha MP… pic.twitter.com/HoTTJv7ogW — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

મહિલા અનામત બિલ પર સોનિયા ગાંધી, રાબડી દેવીની પ્રતિક્રિયા

કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીએ મહિલા આરક્ષણ બિલ વિશે કહ્યું, આ અમારું (બિલ) છે. બિહારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આરજેડી નેતા રાબડી દેવીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું કે સીટો કૃષિ અને મજૂર વર્ગની મહિલાઓ માટે અનામત હોવી જોઈએ. ભૂલશો નહીં, સ્ત્રીઓની પણ જાતિ હોય છે. અન્ય વર્ગોની ત્રીજી/ચોથી પેઢીને બદલે, વંચિત વર્ગની મહિલાઓની માત્ર પ્રથમ પેઢી જ શિક્ષિત થઈ રહી છે, તેથી તેમના માટે અનામતની અંદર અનામત હોવું ફરજિયાત છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા આતિશીએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, “આમ આદમી પાર્ટીએ આ બિલનું સ્વાગત કર્યું છે…” જો કે, તેણીએ એમ પણ કહ્યું, બિલની જોગવાઈઓ 2024 માં લાગુ થશે નહીં. ભાજપને મહિલાઓના કલ્યાણમાં કોઈ રસ નથી. આપના આતિશીએ કહ્યું, આ મહિલા અનામત બિલ નથી, પરંતુ મહિલાઓને મૂર્ખ બનાવવાનું બિલ છે.

અખિલેશ યાદવ અને ડિમ્પલ યાદવે આપી પ્રતિક્રિયા

સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે ટ્વિટર પર લખ્યું છે કે, “મહિલા આરક્ષણ લિંગ ન્યાય અને સામાજિક ન્યાયનું સંતુલન હોવું જોઈએ. આમાં પછાત, દલિત, લઘુમતી, આદિવાસી (PDA) ની મહિલાઓ માટે અનામત ચોક્કસ ટકાવારી સ્વરૂપે સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ડિમ્પલ યાદવે મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, હું એક મહિલા છું અને હું આ બિલનું સમર્થન કરું છું પરંતુ અમે ઈચ્છીએ છીએ કે છેલ્લી હરોળમાં ઉભેલી મહિલાને પણ તેનો અધિકાર મળવો જોઈએ. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ઓબીસી મહિલાઓને પણ આમાં અનામત મળવી જોઈએ…”

महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए।

इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी (PDA) की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 19, 2023

પીડીપી વડા મહેબૂબા મુફ્તીએ કહ્યું – આ એક મોટું પગલું છે

પીડીપીના વડા મહેબૂબા મુફ્તીએ ટ્વિટર પર લખ્યું, “પુરુષ રાજકીય લેન્ડસ્કેપના મુશ્કેલ ક્ષેત્રને વ્યક્તિગત રૂપે નેવિગેટ કર્યા પછી, હું એ જોઈને ખુશ છું કે મહિલા આરક્ષણ બિલ આખરે વાસ્તવિકતા બનશે. અડધી વસ્તી હોવા છતાં આપણું પ્રતિનિધિત્વ ઘણું ઓછું છે. આ એક ઉત્તમ પગલું છે. આ સિવાય પીડીપી ચીફે મીડિયાને કહ્યું કે, એનડીએ સરકાર 10 વર્ષ પૂર્ણ કરવા જઈ રહી છે. જો તેઓએ આ અગાઉ કર્યું હોત, તો મહિલાઓને 2024ની ચૂંટણીમાં મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેવાની તક મળી હોત, પરંતુ ક્યારેય નહીં થાય તેના કરતાં મોડું થવું એ સારી વાત નથી… દેશની પ્રગતિમાં આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હશે.” સાથે જ જમ્મુ.-કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા ઓમર અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે તેમની પાર્ટી મહિલા અનામત બિલની વિરુદ્ધ નથી.

VIDEO | “I myself being a woman, I have gone through a lot as you have to face a lot of challenges in a male dominated political scene. I think this is high time that we have women in the decision-making places, whether it is assemblies or Parliament,” says PDP chief… pic.twitter.com/ff3E0hdnmA — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

BSP સુપ્રીમો માયાવતીએ મહિલા અનામત બિલને સમર્થન આપ્યું હતું

બહુજન સમાજ પાર્ટી (BSP) સુપ્રીમો માયાવતીએ મહિલા અનામત બિલને સમર્થન આપ્યું છે. તેમણે આ મુદ્દે એક પ્રેસ નોટ જાહેર કરી, જેમાં કહ્યું હતું કે, “…લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં દેશની મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપવાને બદલે, જો તેમની વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખીને 50 ટકા અનામત આપવામાં આવે તો. અમે તેની પ્રશંસા કરી હોત. પાર્ટી તેનું દિલથી સ્વાગત કરશે, જેના વિશે સરકારે વિચારવું જોઈએ.” અન્ય ઘણી માંગણીઓ કરતા, તેમણે આગળ લખ્યું, “પરંતુ જો બસપાની આ માંગણીઓ સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં નહીં આવે, તો અમારી પાર્ટી જો સંસદમાં આ મહિલા અનામત બિલને પણ સમર્થન આપે છે અને તેને પસાર કરાવવામાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપશે…”

STORY | Mayawati says BSP will support women’s reservation bill READ: https://t.co/fo56DCbpRb #WomensReservationBill pic.twitter.com/Xlc2lreSet — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

મહિલા અનામત બિલ અંગે JDUએ શું કહ્યું?

JDUએ ટ્વિટર પર લખ્યું છે કે, નીતિશ સરકારે મહિલા સશક્તિકરણની દિશામાં એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે. સરકારની અદ્ભુત ‘આરક્ષણ નીતિ’ના કારણે આજે મહિલાઓને દરેક ક્ષેત્રમાં પૂરેપૂરું સન્માન મળી રહ્યું છે.જેડીયુએ મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનો એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં તેઓ કહેતા જોવા મળી રહ્યા છે કે, “જ્યારે કાયદો બન્યો, તે સમયે, અમે સાંસદો અને સમિતિના સભ્યો પણ હતા.તે સમયે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે ઓછામાં ઓછું એક તૃતીયાંશ (અનામત) મહિલાઓને આપવામાં આવશે. ત્યાં ઓછામાં ઓછું એક તૃતીયાંશ હતું, તેથી અમે અહીં આવ્યા અને પ્રથમ વખત 50 ટકા આપ્યા. અડધું કાપી નાખો…”

संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, वह स्वागत योग्य कदम है।

हम शुरू से ही महिला सशक्तीकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हमलोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाये हैं। वर्ष 2006 से हमने पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया।

वर्ष… — Nitish Kumar (@NitishKumar) September 19, 2023

ચિરાગ પાસવાને શું કહ્યું ?

મહિલા આરક્ષણ બિલ પર લોક જનશક્તિ પાર્ટીના વડા ચિરાગ પાસવાને કહ્યું, “સૌથી પહેલા હું દેશની તમામ મહિલાઓને અભિનંદન આપવા માંગુ છું. અમે લાંબા સમયથી મહિલાઓના અધિકારો સંસદમાં પસાર થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. તેમાં ઘણો સમય લાગ્યો પરંતુ અમને અમારા પીએમમાં ​​આ વિશ્વાસ હતો… મને ખુશી છે કે આજે આ બિલને ‘નારી શક્તિ વંદના’ તરીકે મજબૂત રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આના પર ચર્ચા થવી જોઈએ… મને આશા છે કે આ બિલ સંપૂર્ણ સંમતિ સાથે પસાર થશે જેથી મહિલાઓને તેમના અધિકારો મળી શકે.

શિવસેના (UBT)ના નેતા પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ કહ્યું, ‘દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા છે પરંતુ…’

મહિલા આરક્ષણ બિલ પર, શિવસેના (UBT) સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ કહ્યું, “તે 30 વર્ષથી સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. આપણા બંધારણે સમાનતાનું વચન આપ્યું છે…આ બિલ જરૂરી હતું. ઘણી પાર્ટીઓએ ભાજપને સાડા નવ વર્ષ પહેલા જાહેર કરેલા મેનિફેસ્ટોના વચનની યાદ અપાવી હતી. તે મોડું આવ્યું પરંતુ મને આશા છે કે તે ટૂંક સમયમાં અમલમાં આવશે. બિલમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે તેને તાત્કાલિક સક્રિય કરવામાં આવશે નહીં કારણ કે તે સીમાંકન પછી જ અમલમાં આવશે. મતલબ કે આ અનામત 2029 સુધી લાગુ નહીં થાય. તેઓએ દરવાજા ખોલી દીધા છે પરંતુ હજુ પણ મહિલાઓ માટે પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ છે.

અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું, ‘મહિલાના રાજકીય સશક્તિકરણની વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ…’

એઆઈએમઆઈએમના વડા અને હૈદરાબાદના સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈ સાથે વાત કરતા કહ્યું, “જ્યારે આ પ્રકારનું બિલ 1996માં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને તે પછી મનમોહન સાહેબની સરકારમાં બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, તે સમયથી અમારી પાર્ટીનું વલણ હા તરફ હતું, અમે છીએ. મહિલાઓ અને છોકરીઓના રાજકીય સશક્તિકરણની વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ જ્યારે તમે કાયદો બનાવી રહ્યા છો, જેના દ્વારા તમે વિધાનસભા અને સંસદમાં આપણી વસ્તીના તે ભાગને રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ આપવા માંગો છો, તો તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, ન્યાયની માંગ એ છે કે. ઓબીસી મહિલાઓ અને મુસ્લિમ મહિલાઓને તે ક્વોટામાં હિસ્સો મળવો જોઈએ, જે આજે થયું નથી…”

VIDEO | “We have never been against women empowerment. However, if a law is being made, it is important that OBC and Muslim women get a share in that quota,” says AIMIM chief @asadowaisi on Women’s Reservation Bill tabled in Lok Sabha.#WomensReservationBill pic.twitter.com/MZhOK8Fo7b — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

શું કહ્યું એકનાથ શિંદે અને KCRની પાર્ટીએ?

મહિલા આરક્ષણ બિલ પર ચર્ચા વચ્ચે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ કહ્યું, “પીએમનો નિર્ણય હંમેશા રાષ્ટ્રીય હિતમાં હોય છે, અમે તેનું સમર્થન કરીશું.” આ પહેલા તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવની પાર્ટી ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (BRS)ને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય કેબિનેટ તરફથી અનામત બિલને આવકારવામાં આવ્યું હતું.

VIDEO | “Only lip-service has been paid to the long-standing demand of the citizens and the Congress. The bill should have been brought much earlier,” says Congress leader @SachinPilot on the Women’s Reservation Bill being tabled in Lok Sabha.#WomenReservationBill pic.twitter.com/Lza9jjAHth — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

VIDEO | “The Women’s Reservation Bill which the Congress could never pass due to lack of political will, has now been tabled in the Parliament. I thank PM Modi. This historic day will be etched in the journey of women’s empowerment,” says Assam CM @himantabiswa in Raipur,… pic.twitter.com/hG7QYjI6rq — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

VIDEO | “Today PM Modi has shown the respect for females by introducing this bill which is definitely going to be passed (in Parliament),” says Amravati MP @navneetravirana on #WomenReservationBill being tabled in Lok Sabha. pic.twitter.com/FYxWxHbDsw — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

VIDEO | “They (NDA government) could have done this nine years ago, they have the majority. They have brought the bill now only to send a message to the public. They won’t be able to implement it,” says Rajasthan CM @ashokgehlot51 on Women’s Reservation Bill being tabled in… pic.twitter.com/98ym2poiKJ — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

VIDEO | “Previous governments may have tried, but they lacked the intention to bring the bill. The Bhartiya Janata Party believes in doing rather than just talking. Several historical steps will be taken in the new (Parliament) building,” says BJP MP @SadhviPragya_MP on Women’s… pic.twitter.com/wns0GLAIWT — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023