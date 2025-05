પાકિસ્તાને સેનાનાં સ્થાનો, નાગરિકોને નિશાન બનાવ્યાઃં વિદેશ સચિવ

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય સૈન્ય અભિયાન ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ અંગે શુક્રવારે ખાસ પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં ભારતીય અધિકારીઓએ પાકિસ્તાનની નાપાક કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. આ પત્રકાર પરિષદમાં વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્રી, કર્નલ સોફિયા કુરેશી અને વિંગ કમાન્ડર વ્યોમિકા સિંહે પાકિસ્તાનનાં ષડયંત્રો અને ભારતની જવાબી કાર્યવાહી અંગે માહિતી આપી હતી.

અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી મહત્વની માહિતી:

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્રીએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાની તરફથી ઉશ્કેરણીજનક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તેમણે ભારતીય શહેરો, નાગરિકો અને કેટલાક સૈનિક ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યાં હતાં. ભારતીય સૈનિક દળોએ તેનો સટિક જવાબ આપ્યો હતો.

VIDEO | MEA (@MEAIndia) Press Briefing: Foreign Secretary Vikram Misri (@VikramMisri) says, “… These provocative actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure in addition to some military targets. The Indian Armed… pic.twitter.com/7wNPnKqLA4

— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2025