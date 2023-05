ઈમરાન ખાનના ઘરમાં 30-40 આંતકીઓ, ઘરને ઘેરી લીધું, પંજાબ પોલીસના દાવાથી હડકંપ

પોલીસની ટીમોએ પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન અને પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફ (પીટીઆઈ)ના વડા ઈમરાન ખાનના ઘરને ઘેરી લીધું છે. પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને ઈમરાનના ઘરમાં 30 થી 40 આતંકવાદીઓ છુપાયા હોવાની માહિતી મળી હતી. જે બાદ ઇમરાનના ઘર જમાન પાર્કમાં મિલિટરી ઓપરેશનની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પાકિસ્તાની પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓને બુધવારે (17 મે) બપોરે ઈનપુટ મળ્યા હતા કે પેશાવર કોપ્સ કમાન્ડરના ઘર પર હુમલાના આરોપીઓ ઈમરાનના ઘરમાં છુપાયેલા છે. જે બાદ ઈમરાનના ઘરની ઘેરાબંધી કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આતંકીઓને 24 કલાકમાં ઘરની બહાર નીકળવાનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જો આવું નહીં થાય તો પોલીસ-ફોર્સની ટીમ ઈમરાનના ઘરમાં ઘૂસીને આતંકીઓને ઠાર કરશે. આ વખતે ઈમરાન સામે પણ કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

The interim Punjab government (in Pakistan) has given a 24-hour deadline to the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) to hand over the “30-40 terrorists that have taken refuge” at former prime minister Imran Khan’s Zaman Park residence in Lahore to the police: Pakistan’s Geo News…

