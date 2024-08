PAK vs BAN: બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને ઘર આંગણે કચડી નાખ્યું

25 વર્ષ બાદ બાંગ્લાદેશે ફરી એકવાર પાકિસ્તાન પર ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી છે. બાંગ્લાદેશ, જેણે 1999 વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર પાકિસ્તાનને ODI મેચમાં હરાવ્યું હતું, તેણે 25 વર્ષમાં પ્રથમ વખત આ ટીમ સામે ટેસ્ટ મેચ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો, તે પણ તેની જ ધરતી પર. રાવલપિંડીમાં રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં બાંગ્લાદેશે પોતાની જોરદાર બેટિંગ અને ઝડપી બોલિંગ અને ત્યારબાદ ઘાતક સ્પિન બોલિંગથી પાકિસ્તાનને હરાવીને 10 વિકેટે જીત મેળવી હતી. આ રીતે બાંગ્લાદેશે 13 ટેસ્ટ મેચોમાં નિરાશા બાદ 14મી ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાનને પ્રથમ વખત હરાવ્યું હતું. તેમજ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવીને યજમાન પાકિસ્તાનને મુશ્કેલીમાં મુકી દીધું છે.

In a thrilling match that went right to the final day, Bangladesh snatched a maiden Test win over Pakistan in Rawalpindi 👊#WTC25 | #PAKvBAN | Read on 👇https://t.co/qqUEFvOjAk

— ICC (@ICC) August 25, 2024