Oscar 2026: ઓસ્કારના રેડ કાર્પેટ પર નિક અને પ્રિયંકા છવાયા

પ્રિયંકા ચોપરાએ 2026 ના ઓસ્કાર(Oscar 2026)માં રેડ કાર્પેટ પર પતિ નિક જોનાસ સાથે શાનદાર એન્ટ્રી કરી હતી.
અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાએ આ વર્ષે ઓસ્કારમાં એવોર્ડ પ્રેઝન્ટર તરીકે હાજરી આપી હતી. તે તેના પતિ નિક જોનાસ સાથે રેડ કાર્પેટ પર જોવા મળી હતી. બંનેએ રેડ કાર્પેટ પર સાથે પોઝ આપ્યા હતા અને પાપારાઝી સામે બંનેએ સરસ પળો શેર કરી હતી.
પ્રિયંકા સુંદર સ્ટ્રેપલેસ સફેદ ગાઉનમાં દેખાઈ
આ શાનદાર સાંજ માટે પ્રિયંકાએ એક અદ્ભુત સ્ટ્રેપલેસ સફેદ ડાયોર ગાઉન પસંદ કર્યો હતો. જેમાં તે ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી હતી. પ્રિયંકાએ કાળા પોઇન્ટેડ હીલ્સ અને ચમકતા ડાયમંડ નેકલેસથી પોતાનો લુક પૂર્ણ કર્યો હતો. તેના વાળ સીધા અને સ્લીક હતા. તેનો મેકઅપ લાઈટ અને ચમકતો હતો.
આ કપલ ક્લાસિક રેડ કાર્પેટ લુકમાં જોવા મળ્યું હતું
નિક જોનાસ ક્લાસિક બ્લેક વેલ્વેટ ટક્સીડો, સફેદ શર્ટ અને બો ટાઈમાં સ્ટાઇલિશ દેખાતો હતો. તેમના પોશાક ક્લાસિક રેડ કાર્પેટ માટે એકદમ પર્ફેક્ટ હતાં.
રેડ કાર્પેટ પર પહોંચતા પહેલા પ્રિયંકાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર તેના ચાહકો સાથે તેની તૈયારીઓની ક્લિપ્સ શેર કરી. એક ટૂંકા વિડીયોમાં તે નિક જોનાસ સાથે સફેદ ડાયોર ગાઉનમાં એવોર્ડ સમારોહ માટે તૈયાર થતી જોવા મળી.
અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાએ આ વર્ષના ઓસ્કારમાં પ્રેઝન્ટર તરીકે હાજરી આપી હતી. તેણીએ સ્પેનિશ અભિનેતા જેવિયર બાર્ડેમ સાથે શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ શ્રેણીના વિજેતાઓની જાહેરાત કરી હતી.