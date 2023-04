ઓપરેશન કાવેરી: સુદાનથી 135 ભારતીયોની ત્રીજી બેચ સાઉદી અરેબિયા પહોંચી

ભારતે સંઘર્ષગ્રસ્ત સુદાનમાંથી ફસાયેલા ભારતીયોને પરત લાવવા માટે ‘ઓપરેશન કાવેરી’ શરૂ કર્યું છે. બુધવારે, સુદાનમાં ફસાયેલા 135 ભારતીયોની ત્રીજી બેચ સુદાનથી રવાના થયેલા ભારતીય વાયુસેનાના અન્ય C-130J વિમાનમાં સાઉદી અરેબિયાના જેદ્દાહ પહોંચી હતી. આજે અગાઉ, પ્રથમ IAF C-130J જેદ્દાહ એરપોર્ટ પર આવી પહોંચ્યું હતું, જ્યાં વિદેશ રાજ્ય મંત્રી વી મુરલીધરને 148 ખાલી કરાયેલા ભારતીયોની બીજી બેચનું સ્વાગત કર્યું હતું.

An Indian Air Force Garud Special Forces officer carrying a child to the C-130J Special Ops aircraft while evacuating Indian nationals from Sudan to Jeddah in Saudi Arabia. India has deployed its military planes and warships to rescue Indians from there pic.twitter.com/2xQBxje2VS — ANI (@ANI) April 26, 2023

આ સાથે નેવલ શિપ INS સુમેધા પણ આજે 278 મુસાફરો સાથે જેદ્દાહ બંદરે પહોંચ્યું હતું. આ માહિતી ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે આપી હતી. વિદેશ મંત્રાલયે ટ્વીટ કર્યું, “ઓપરેશન કાવેરી પૂરજોશમાં. 2જી ભારતીય વાયુસેના C-130J ફ્લાઇટ પોર્ટ સુદાન એરપોર્ટથી જેદ્દાહ માટે પ્રસ્થાન કરે છે, જે 135 વધુ મુસાફરોને લઈ જાય છે. ઓપરેશન કાવેરી હેઠળ ખાલી કરાયેલા લોકોની આ ત્રીજી બેચ છે.”

#OperationKaveri | Two IAF C-130 J aircraft have evacuated more than 250 personnel from Port Sudan, says Indian Air Force. pic.twitter.com/aSvGHifGFd — ANI (@ANI) April 26, 2023





આ પહેલા બુધવારે વિદેશ મંત્રાલયે ટ્વીટ કર્યું હતું કે ભારતીય વાયુસેનાના C-130J વિમાનમાંથી 121 મુસાફરો રવાના થયા છે. જોકે, બાદમાં વિદેશ રાજ્ય મંત્રીએ ટ્વીટ કર્યું કે બીજા બેચમાં 148 ભારતીયોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

Third batch comprising 135 Indians from Port Sudan arrived in Jeddah by IAF C-130J aircraft. “Onward journey to India for all who arrived in Jeddah will commence shortly,” tweets MoS MEA V Muraleedharan#OperationKaveri pic.twitter.com/AJPniVTGnG — ANI (@ANI) April 26, 2023

કેન્દ્રીય વિદેશ રાજ્ય મંત્રીએ મંગળવારે ઈન્ટરનેશનલ ઈન્ડિયન સ્કૂલ, જેદ્દાહમાં ટ્રાન્ઝિટ ફેસિલિટીનું નિરીક્ષણ કર્યું. સુદાનમાંથી બહાર કાઢવામાં આવેલા ભારતીયોને ભારત આવતા પહેલા આ શાળામાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્ય મંત્રીએ ટ્વીટ કર્યું, “જેદ્દાહની ઈન્ટરનેશનલ ઈન્ડિયન સ્કૂલમાં ટ્રાન્ઝિટ સુવિધાનું નિરીક્ષણ કર્યું, જ્યાં સુદાનમાંથી બહાર કાઢવામાં આવેલા ભારતીયોને ભારતની મુસાફરી કરતા પહેલા થોડા સમય માટે પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે અને રાખવામાં આવશે. આ શાળા સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત રહેશે.” જોગવાઈઓથી સજ્જ, તાજો ખોરાક, શૌચાલય, તબીબી સુવિધાઓ, વાઇફાઇ. ત્યાં 24 કલાક કંટ્રોલ રૂમ પણ છે.

#WATCH | #OperationKaveri – the next step. “The first C-130 lands flight lands in Jeddah with another 121 passengers. They will be reaching home soon,” tweets EAM Dr S Jaishankar (Source: EAM’s Twitter handle) pic.twitter.com/SQxTLPp0DV — ANI (@ANI) April 26, 2023



રાજધાની ખાર્તુમમાં સુદાનની સેના અને અર્ધલશ્કરી જૂથો વચ્ચે લડાઈ વધુ તીવ્ર થતાં, વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકરે સોમવારે માહિતી આપી હતી કે સંઘર્ષગ્રસ્ત સુદાનમાંથી તેના નાગરિકોને બહાર કાઢવા માટે ‘ઓપરેશન કાવેરી’ ચાલી રહ્યું છે અને લગભગ 500 ભારતીયો પોર્ટ સુદાન એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા છે. નોંધપાત્ર રીતે, ભારતે સંઘર્ષગ્રસ્ત દેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને પાછા લાવવા માટે “ઓપરેશન કાવેરી” શરૂ કર્યું છે.

ભારતીય નૌકાદળનું INS તેગ પણ મંગળવારે સુદાનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને બહાર કાઢવા માટે ચાલી રહેલા ઓપરેશન કાવેરીમાં જોડાયું હતું. વિદેશ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે યુદ્ધ જહાજ ફસાયેલા ભારતીયો માટે વધારાના અધિકારીઓ અને જરૂરી રાહત સામગ્રી સાથે મંગળવારે પોર્ટ સુદાન પહોંચ્યું.

સુદાનની તાજેતરની સ્થિતિ વિશે તમને જણાવી દઈએ કે યુએસ અને સાઉદી અરેબિયાની મધ્યસ્થી બાદ સોમવારે સંઘર્ષ જૂથો 72 કલાકના યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા હતા.આ દરમિયાન અન્ય દેશો સુદાનમાંથી તેમના નાગરિકોને બહાર કાઢવામાં વ્યસ્ત છે.