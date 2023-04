ઓપરેશન કાવેરી: ભારત સુદાનમાં ફસાયેલા વધુ 229 લોકો સ્વદેશ પહોંચ્યા

હિંસાગ્રસ્ત સુદાનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને બહાર કાઢવા માટે ભારત તેનું ઓપરેશન ‘ઓપરેશન કાવેરી’ ચલાવી રહ્યું છે. આ અંતર્ગત રવિવારે 229 લોકોના બીજા જૂથને સુરક્ષિત લાવવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ લોકોને બેંગ્લોર લાવવામાં આવ્યા હતા. આના એક દિવસ પહેલા એટલે કે શનિવારે સુદાનથી 365 લોકો દિલ્હી પહોંચ્યા હતા.

#WATCH| Karnataka: Second flight with 229 passengers from Sudan reached Kempegowda International Airport in Bengaluru, as part of #OperationKaveri pic.twitter.com/UMBNNLYJ3M

— ANI (@ANI) April 30, 2023