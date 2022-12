વિશ્વમાં ન્યૂઝીલેન્ડે સૌ પ્રથમ ન્યૂ યર 2023ની ઉજવણી કરી

હેપ્પી ન્યુ યર 2023: વિશ્વના નવા વર્ષ (2023) ની પ્રથમ ઉજવણી આજે ન્યુઝીલેન્ડના ઓકલેન્ડ શહેરમાં જોવા મળી હતી. નવા વર્ષની ઉજવણી કરનાર તે વિશ્વનું પ્રથમ મોટું શહેર છે. આ દરમિયાન, ઓકલેન્ડના સૌથી પ્રખ્યાત સ્કાય ટાવરને સ્પાર્કલિંગ લાઇટ્સથી શણગારવામાં આવે છે. ઓકલેન્ડ નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાની ઉજવણી દરમિયાન સ્કાયટાવર પરથી ફટાકડા પણ શૂટ કરવામાં આવે છે.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023

