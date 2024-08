ગુજરાતમાં કુદરતની તબાહી, 18 જિલ્લામાં પૂરનો કહેર

ગુજરાતમાં કુદરતનો કોહરામ ચાલુ છે. છેલ્લા 4 દિવસથી ભારે વરસાદના કારણે લોકો પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે. હાલમાં ગુજરાતના 18 જિલ્લામાં સ્થિતિ ખરાબ છે અથવા તો લોકો પૂરનો સામનો કરી રહ્યા છે. વરસાદ અને પૂરના કારણે મૃત્યુઆંક 32 પર પહોંચી ગયો છે. રાજ્યના 33માંથી 11 જિલ્લામાં વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે 22 જિલ્લામાં વરસાદ માટે યલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. તબાહીની સ્થિતિ એવી છે કે ગુજરાતમાં સેના તૈનાત કરવી પડી છે. રાજ્યના 939 રાજ્ય ધોરીમાર્ગો, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો અને અન્ય રસ્તાઓ બંધ છે. દરેક શહેરમાં પૂરના કારણે તબાહીનું ભયાનક દ્રશ્ય જોવા મળે છે. હવામાન વિભાગે આગામી 5 દિવસ ભારે વરસાદનું હાઈ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

ગુજરાતમાં કુદરતનો કહેર એવો છે કે ગાડીઓ ધોવાઈ ગઈ, રસ્તા ધોવાઈ ગયા, પુલ ધોવાઈ ગયા, બસ સ્ટેન્ડ ડૂબી ગયા. વસાહતો ડૂબી ગઈ છે. કચ્છથી દ્વારકા, જામનગરથી મોરબી, જૂનાગઢથી રાજકોટ, ખેડાથી પોરબંદર, બોટાદથી ભાવનગર… એટલે કે ગુજરાતના 18 જિલ્લાઓ ભયંકર પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે.

મગરો રહેણાંક વિસ્તારોમાં પહોંચી ગયા હતા

એક તરફ વિનાશના વરસાદને કારણે હાહાકાર મચી ગયો છે તો બીજી તરફ વડોદરામાં મગરો ઘરોના દરવાજા સુધી પહોંચી ગયા છે. આશરે 15 ફૂટનો મગર રહેણાંક વિસ્તારમાં પહોંચી ગયો હતો. સદ્નસીબે ઘરની અંદર કોઈ નહોતું અને વન વિભાગની ટીમે સમયસર ઘરમાં ઘૂસી ગયેલા મગરને પકડી લીધો હતો. પ્રશાસનનું કહેવું છે કે વિશ્વામિત્ર નદીમાં મગર જોવા મળે છે. જેના કારણે મગરો ઘરો સુધી પહોંચી ગયા હતા.

#GujaratRains: 15-Foot #Crocodile Wanders into #Vadodara Locality

Residents of Kamnath Nagar, near the #Fatehgunj area in Vadodara, were in for a shock when a massive crocodile, carried by the floodwaters, made its way into a house in the colony.#Gujarat #GujaratFlood #crocodile pic.twitter.com/V2itLvgOPl

— Tamanaa🦢💌 (@Pandahuyaar) August 29, 2024