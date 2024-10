અગરતલા-લોકમાન્ય તિલક ટ્રેનના ડબ્બા પાટા પરથી ખડી પડ્યા

નવી દિલ્હીઃ આસામના ડિબોલોંગ સ્ટેશનની પાસે એક ટ્રેન ખડી પડી છે. અગરતલા-લોકમાન્ય તિલક એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ડબ્બા પાટા પરથી ખડી પડ્યા હતા. આ ટ્રેનના 8-10 પાટા પરથી ખડી પડ્યા હતા. રેલવે પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ હજી સુધી નથી થઈ. ટ્રેનમાં સવાર યાત્રીઓને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે અને તેમની આગળની યાત્રા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

અગરતલા-લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ ડિરેલ થઈ ગઈ. ભારતીય રેલવે મુજબ ટ્રેનના આઠ ડબ્બા પાટા પરથી ઊતરી ગયા હતા. જોકે આ ઘટનામાં કોઈને પણ કોઈ ઈજા થઈ નથી.

રેલવેએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રેન નંબર 12520 અગરતલા- કમાન્ય તિલક ટર્મિનસ એક્સપ્રેસ સવારે અગરતલાથી રવાના થઈ હતી, તે લૂમડિંગ મંડળ અંતર્ગત દિબાલોંગ સ્ટેશન પર લૂમડિંગ – બદરપુર હિલ સેક્શનમાં લગભગ ચાર વાગ્યે પાટા પરથી ઊતરી ગઈ હતી.

