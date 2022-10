પરિણામ પહેલાં થરૂર જૂથનો મતદાનમાં ગરબડનો આરોપ

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસ પક્ષના અધ્યક્ષપદ માટેની ચૂંટણીનું પરિણામ આજે સાંજે આવવાનું છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને શશિ થરૂર વચ્ચે મુકાબલો છે. એક બાજુ મત ગણતરી જારી છે. ચૂંટણી પરિણામ સાંજે ચાર કલાકે આવશે. ચૂંટણી પરિણામ પહેલાં થરૂરે ચૂંટણીમાં અનિયમિતતાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. સલમાન સોઝે મધુસૂદન મિસ્ત્રીને ચિઠ્ઠી લખી છે.

કોંગ્રેસપ્રમુખની ચૂંટણીમાં મતગણતરી પહેલાં થરૂરની ટીમે મતદાન પ્રક્રિયા સંબંધે કેન્દ્રીય ચૂંટણી ઓથોરિટીને ચૂંટણીમાં ગરબડ સંબંધી ફરિયાદ કરી છે. થરૂર ટીમે મિસ્ત્રીને પત્ર લખીને યુપીમાં ચૂંટણીના સંચાલનમાં ગંભીર અનિયમિતતાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને માગ કરી હતી કે યુપીમાં બધા મતોને ગેરકાયદે માનવામાં આવે.

It was unfortunate that a strictly internal letter to the CEA was leaked to the media. I hope this clarification by @SalmanSoz ends an unnecessary controversy. This election was meant to strengthen @INCIndia, not to divide it. Let's move on. https://t.co/VgkFhjt7GY

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 19, 2022