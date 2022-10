કેદારનાથ હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં સાતનાં મોતઃ ત્રણ ગુજરાતી

કેદારનાથઃ ઉત્તરાખંડમાં કેદારનાથ ધામમાં મોટી દુર્ઘટના ઘટી હતી, જેમાં સાત લોકોનાં મોત થયાં છે. અહીં એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું. કેદારનાથથી બે કિલોમીટર દૂર ગરુડચટ્ટીમાં આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. દર્શન કરીને શ્રદ્ધાળુઓ પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે આ દુર્ઘટના ઘટી હતી. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યાનુસાર મોટા ધડાકા સાથે તેમણે આગનો ગોળો જોયો હતો. આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશમાં બે પાઇલટ સહિત પાંચ શ્રદ્ધાળુઓનાં મોત થયાં છે.

આ ઘટનાસ્થળે SDRF અને ઓફિસરોની ટીમ છે. આ હેલિકોપ્ટર ખાનગી કંપની આર્યનનું હતું. કેદારનાથ યાત્રામાં કેટલાય લોકો આ હેલિકોપ્ટરનો સહારો લે છે, જેથી મંદિર જલદી પહોંચી શકાય. આ દુર્ઘટનાને લઈને કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું. કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે પણ આ દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું.

The helicopter crash in Kedarnath is extremely unfortunate. We are in touch with the State government to ascertain the magnitude of the loss, and are constantly monitoring the situation.

