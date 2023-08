CM યોગીના આશીર્વાદ લેવા બાબતે રજનીકાંતની સ્પષ્ટતા

ચેન્નઈઃ હાલમાં સુપરસ્ટાર રજનીકાંતે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય મંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સાથે લખનઉ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને મુલાકાત કરી હતી. રજનીકાંતે એ દરમ્યાન મુખ્ય મંત્રીના પગે પડીને આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. જોકે યોગી આદિત્યનાથના પગે પડીને આશીર્વાદ લેવા પર વિવાદ થયો હતો. રજનીકાંતે કહ્યું હતું કે કોઈ પણ સંન્યાસી અથવા યોગીનાં ચરણોમાં ઝૂકવાની તેમની આદત છે. પછી ભલે એ વ્યક્તિ કોઈ પણ વયની હોય. એટલા માટે તેમણે આવું કર્યું હતું, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

રજનીકાંત દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય મંત્રી યોગી આદિત્યનાથના પગે પડીને આશીર્વાદ લેવા પર સોશિયલ મિડિયા અને ખાસ કરીને તામિલનાડુમાં ઘણો વિવાદ થઈ રહ્યો છે. કેટલાય લોકો 72 વર્ષીય રજનીકાંતને તેમનાથી વયમાં નાના UPના CMના પગે પડવા પર સવાલો કરી રહ્યા છે. જોકે સુપરસ્ટારે પોતાના અંદાજમાં જવાબ આપ્યો હતો.

This is called the Culture of Bharatiyas.

Watch the gesture of respect in this video ; Super Star Rajnikant touching the feet of Yogi Ji.

Saints and Seers are always revered in our pristine culture. #Rajnikant #Rajnikanth #Jailer #JailerBlockbuster #YogiAdityanath pic.twitter.com/76GflPTSTe

