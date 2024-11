સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા વર્ષનો શુભારંભ કરશે PM મોદી

નવી દિલ્હીઃ PM મોદી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા વર્ષ 2025નો શુભારંભ કરાવશે. ઇફકો આતંરરાષ્ટ્રીય સહકારી ગઠબંધન (ICA) અને કેન્દ્રીય સહકારિતા મંત્રાલયના સમહયોથી ICA મહાસભા અને વૈશ્વિક સહકારી સંમેલન, 2024નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વૈશ્વિક સહકારી આંદોલન માટે મુખ્ય સંસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી સંગઠન ગઠબંધન (ICA)ના 130 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ સૌપ્રથમ વાર છે, કે વૈશ્વિક સહકારી સંમેલન અને સામાન્ય સભાનું આયોજન ભારતમાં થઈ રહ્યું છે.

આ કાર્યક્રમ દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં 25થી 30 નવેમ્બર દરમ્યાન આયોજિત કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા વર્ષ 2025 પર એક સ્મારક પોસ્ટની ટિકિટ પણ જારી કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં ભૂતાનના PM દાશો શેરિંગ તોબગે અને ફિજીના નાયબ PM મનોઆ કામિકામિકા પણ અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહેશે, એમ ઇફ્કો લિ.ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ડો. ઉદય શંકર અવસ્થીએ જણાવ્યું હતું.

ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ 25 નવેમ્બરે બપોરે ત્રણ વાગ્યે આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે વૈશ્વિક સહકારી સંમેલનના ઉદઘાટન સત્રની અધ્યક્ષતા કરશે, એમ સહકાર મંત્રાલયના સચિવ ડો. આશિષ કુમાર ભૂટાનીએ જણાવ્યું હતું.

The #ICAGlobalCooperativeConference2024 is bringing leaders and changemakers from around the world to share ideas on how cooperatives can make a difference.

