PM મોદીએ નાલંદા યુનિવર્સિટીના નવા કેમ્પસનું કર્યું ઉદઘાટન

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બિહારના રાજગીરમાં ઐતિહાસિક નાલંદા યુનિવર્સિટીના નવા કેમ્પસનું ઉદઘાટન કર્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મંત્રી નીતીશકુમાર, વિદેશપ્રધાન એસ. જયશંકર સહિત 17 દેશોના એમ્બેસેડર હાજર રહ્યા હતા. યુનિવર્સિટીના ઉદઘાટનની સાથે બિહારને એની ગુમાવેલી વિરાસત ફરથી મળી છે. યુનિવર્સિટી નાલંદાના પ્રાચીન ખંડેરોની પાસે સ્થિત છે.

વડા પ્રધાન મોદીએ આજના દિવસને શિક્ષણ ક્ષેત્ર માટે બહુ ખાસ બતાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે મને વડા પ્રધાનના શપથ લીધાના 10 દિવસની અંદર નાલંદા આવવાની તક મળી છે. નાલંદા જ જ નહીં, એક નામ છે, એક ઓળખ છે, એક સન્માન છે. નાલંદા એક મૂલ્ય છે, એક મંત્ર છે. આગ પુસ્તકોને બાળી શકે છે, પણ જ્ઞાનને નષ્ટ નથી કરી શકતી.

આ અગાઉ સવારે નાલંદા યુનિવર્સિટી પહોંચીને વડા પ્રધાન મોદીએ સૌપ્રથમ યુનિવર્સિટીની જૂની વિરાસતને નજીકથી નિહાળી હતી. આ પછી તેઓ અહીંથી નવા કેમ્પસ પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે બોધિ વૃક્ષ વાવ્યું અને પછી નવા કેમ્પસનું ઉદઘાટન કર્યું હતું.

It’s a very special day for our education sector. At around 10:30 AM today, the new campus of the Nalanda University would be inaugurated at Rajgir. Nalanda has a strong connect with our glorious past. This university will surely go a long way in catering to the educational needs… pic.twitter.com/sJh6cndEve

