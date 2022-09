OMG:  દિલ્હીથી UP સુધી આકાશમાં ચાલતી ટ્રેનનો નજારો દેખાયો

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીથી માંડીને ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર સુધી આકાશમાં એક રહસ્યમય નજારો જોવા મળ્યો હતો. આ અદભુત નજારાને જોઈને લોકો દંગ રહી ગયા હતા. આ રાજ્યોમાં કેટલીય જગ્યાએ આકાશમાં એક ચાલતી ટ્રેન નજરે પડતી હતી. રાતના અંધારામાં અજીબ પ્રકાશ જોવા મળ્યો હતો. આ ઘટનાનો વિડિયો સોશિયલ મિડિયા પર વાઇરલ થઈ રહ્યો છે.

ગઈ કાલે રાત્રે આકાશમાં એક રહસ્યમય ઓબ્જેક્ટે ભારે કૌતુક જગાવ્યું હતું. આકાશમાં એક રોશની એક લાઇનમાં ચાલતી દેખા દીધી હતી. યુપીના કેટલાય વિસ્તારોમાં એ રહસ્યમય વસ્તુ ચાલતી દેખાઈ તો લોકોએ સોશિયલ મિડિયામાં તેનો વિડિયો શેર કર્યો હતો, જે વાઇરલ થઈ ગયો.

Saw this unidentified object in the night sky pic.twitter.com/mpq3qw1Uyr

— Raj Lakshmi Yadav راج لکشمی (@Rajlakshmiyadav) September 12, 2022