NMCએ માત્ર જેનેરિક દવાઓ લખવાના નિયમો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રીય મેડિકલ પંચ (NMC)એ હાલમાં ડોક્ટરો માટે જેનેરિક દવાઓ લખવી ફરજિયાત કરી હતી, પરંતુ હવે પંચે આ નિર્ણય પર તત્કાળ અસરથી પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. હવે ડોક્ટરો જેનેરિક દવાઓ સિવાય અન્ય દવાઓ પણ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકશે.

આ સાથે IMA અને IPAએ કહ્યું હતું કે ડોક્ટરોને ફાર્મા કંપનીઓ દ્વારા પ્રાયોજિત સંમેલનોમાં ભાગ લેવા માટે રોકવાવાળા નિયમ પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર છે. એમણે એ પણ માગ કરી હતી કે સંગઠનોએ NMCના દિશા-નિર્દેશોના દાયરામાંથી રાહત અપાવવી જોઈએ.

આ સંબંધે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિયેશન (IMA), ફેડરેશન ઓફ રેસિડન્ટ ડોક્ટર્સ એસોસિયેશન (FORDA) એ કેન્દ્ર સરકાર અને આરોગ્યપ્રધાન મનસુખ માંડવિયાનો સંપર્ક સાધ્યો હતો, જે પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. વાસ્તવમાં ડોક્ટર્સ NMCના RMP રેગ્યુલેશન, 2023નો વિરોધ કરતાં કહ્યું હતું કે ભારતમાં જેનેરિક દવાઓની ગુણવત્તા યોગ્ય નથી અને આ પ્રકારના નિયમોથી દર્દીઓના જીવને જોખમ થઈ શકે છે.

The NMC puts on hold regulations that made it mandatory for doctors to prescribe generic drugs and barred them from accepting gifts from pharma companies or endorsing any drug brands

